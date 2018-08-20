英国商业航天将聚焦小型卫星发射

据新华社伦敦电 （记者张家伟）英国航天局日前发表公报说，到2030年国际商业航天市场预计会发射2000颗小型卫星，英国政府正大力推进本国航天发射场的建设，以期更好地参与这类发射业务的竞争。

据该机构介绍，未来10年商业航天发射有望为英国经济贡献38亿英镑（约合48.8亿美元）的价值，并且对英国航天产业进一步增长起到支撑作用。

英国商务、能源与产业战略大臣格雷格·克拉克说，英国本身拥有先进的小型卫星制造能力以及优秀的科研院所研发资源，未来随着新的航天发射场落成以及相关政策陆续实施，航天产业有望迎来更好的发展。

英国政府此前已经宣布，将拨款支持在苏格兰的萨瑟兰地区新建航天发射场，这是英国致力振兴商业航天发射业务的一个重要举措。在此前很长一段时间里，英国本土都没有进行过任何航天发射活动。

苏格兰的地理位置非常有利于将卫星发射入轨。此外，英国航天局也表示，选址在苏格兰修建航天港也是因为看重这里成熟的航天产业链，苏格兰的格拉斯哥等地在小型卫星制造和研发方面尤为突出。

《 人民日报 》（ 2018年08月20日 22 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)