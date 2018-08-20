俄罗斯小学生暑假很充实

俄罗斯小学生索菲娅在莫斯科的一家科技馆里学习使用显微镜。

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“暑假为什么过得这么快！”这可能是全世界中小学生共同的感慨，家住莫斯科的小学生索菲娅也不例外，“如果不算上爷爷奶奶的退休假，暑假是世界上最长的假期！但是为什么暑假好像一天就过完了呢？”

对于俄罗斯学生而言，暑假并不意味着完全的放松和玩耍。放假前，学校一般会给学生开出相应年级的书单。作为三年级学生，索菲娅的书单里既有普希金、莱蒙托夫这样的俄罗斯文学大家的巨作，也有世界文学经典作品。不久前，索菲娅完成了书单上的一项——儒勒·凡尔纳的《八十天环游地球》。

俄罗斯的小学是4年制。马上要进入毕业年级，索菲娅除了利用假期时间完成数学、文学、俄语等各个科目作业，还要为下学期做准备。除此之外，索菲娅还要参加兴趣班学习芭蕾和中文。

索菲娅的暑假生活还有一个重头戏，就是夏令营。俄罗斯冬季漫长，夏日短暂，所以在暑假，学校和家长都会鼓励学生抓紧时间，多亲近大自然。在俄罗斯，夏令营是一种非常流行的青少年假期休闲方式。这种夏令营文化是在苏联时代的少先队夏令营的基础上发展而来的，最早的一批夏令营创建于上世纪20年代。每到暑假，俄罗斯各地中小学生都会参加各种主题的夏令营活动。

索菲娅所在的夏令营分为三个阶段，每个阶段两周时间，分别是体育、艺术和侦探主题。夏令营期间，索菲娅跟着老师一起进行体育运动，和其他营员们一同走访了解莫斯科的博物馆和剧院。最后一个主题索菲娅最感兴趣，就是进行推理训练和侦探游戏。

俄罗斯的夏令营一般规模大、专业性强、配套设施齐全。有以娱乐休养为主的休闲度假营地，有进行网球、足球等训练的体育夏令营，有学习电脑编程、机械设计的科技主题夏令营，还有军事夏令营等。2008年汶川地震发生后，俄罗斯几个夏令营还专门接待了时任俄罗斯总统梅德韦杰夫邀请的数百名来自中国的灾区儿童来疗养。

（本报莫斯科电）

《 人民日报 》（ 2018年08月20日 22 版）

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