巴西咖啡期待“飘香”中国

“巴西面积广阔，有很多咖啡产区，不同产区又造就了风格各异的咖啡品种。从大宗买家到精品咖啡的消费者，都可以在巴西找到适合的产品。”巴西精品咖啡协会执行理事瓦努西亚·诺盖拉对本报记者说。

咖啡豆于18世纪传入巴西，如今，巴西已经是世界上最大的咖啡生产国和出口国，产量约占世界总产量的1/3。

过去，很多巴西农场在采摘咖啡豆时，采取一次剥除整段树枝与咖啡豆的方式；或是使用机械采收，将咖啡果从树枝上摇下。这种方式导致采收的咖啡豆中混入了大量未成熟的果实。同时，由于后续处理咖啡豆的手法过于粗放，造成咖啡豆质量总体不高，口味也并不出众。

如今，巴西开始注重精品咖啡的生产和推广，从品种、种植、采摘到烘焙、冲煮都有很高要求，需经专业组织打分评定。巴西出口和投资促进局与巴西精品咖啡协会近几年合作开展“巴西，咖啡之国”项目，通过在世界范围内参加展销活动、举办比赛等方式，推广巴西的精品咖啡。

中国是巴西咖啡产业看重的市场。巴西出口和投资促进局主席罗伯托·雅瓜里贝表示，希望越来越多的巴西精品咖啡“飘香”中国。他说：“传统的咖啡市场，如美国和欧洲的增速放缓，且长期由个别品牌主导。而新兴市场如亚洲、特别是中国的发展机遇很多。”

根据世界咖啡组织的报告，近年来中国咖啡消费的年增长率达16%，进口增长率达15%。诺盖拉表示，“2017年，中国从巴西进口的咖啡只占巴西咖啡出口总量的很小一部分，但中国咖啡市场的增长势头强劲，让业界充满期待。”巴西精品咖啡协会开通了微信公众号为自己宣传。

巴西精品咖啡协会曾连续3年参加上海国际食品饮料及餐饮设备展览会，并从2014年起参加上海国际酒店及餐饮业博览会。在诺盖拉看来，今年下半年将在上海举办的首届中国国际进口博览会是又一个“新的和令人兴奋的推广机会”，“我们协会的成员将在这次展会上展出多款高质量的咖啡，希望中国消费者喜欢。我们期待着巴西咖啡的销量在中国继续增长”。

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2018年08月20日 22 版）

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