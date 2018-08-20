法国、西班牙加大旅游业投资力度

图①：巴黎塞纳河上，游客乘着游船欣赏两岸风光。

图②：在位于巴黎的橘园美术馆内，两名游客在莫奈的巨幅睡莲图前合影。

本报记者 龚 鸣摄

图③：今年5月，在西班牙巴伦西亚举办的民俗庆典活动吸引大量游客驻足。

图④：游客在马德里的丽池公园里划船。

本报记者 姜 波摄

世界旅游组织今年6月发布报告称，国际旅游业在2018年前4个月保持强劲增长。相比去年同期，国际游客数量增长6%，超过该组织此前预期。其中，作为全球最大旅游市场的欧洲表现强劲，旅游收入占到了全球旅游市场总收入的38%。

在传统旅游大国法国和西班牙，今夏的热浪依旧挡不住游客的热情，在巴黎、巴塞罗那、马德里等热门城市的景点外，排队等待参观的游客络绎不绝。当前旅游业回暖，法国、西班牙两国纷纷出“妙招”，力图进一步吸引各国游客，促进行业可持续发展。

国际游客数量大幅增长，旅游业回暖

在著名景点杜伊勒里花园，记者感受到了巴黎旅游业的“热度”。在花园西侧露台，游客在树荫下纳凉歇脚、眺望远景。从这里向下看去，协和广场就在眼前，旅游大巴、观光巴士等穿梭不停。露台边的橘园美术馆门口排起了长队，游客们翘首企盼着欣赏印象派大师莫奈的大作——巨幅睡莲图。而在毗邻的塞纳河上，游船缓缓而行，游客遍赏两岸风光。

作为法国乃至全世界最受欢迎的旅游城市，巴黎每年接待游客3000万人，近年来一直高居世界旅游目的地榜首。旅游业是法国经济的重要一环。根据法国外交部的数据，法国每年的旅游收入超过380亿欧元，占国内生产总值的7.3%，其中1/3的收入来自外国游客的消费。

然而，由于法国约80%的游客来自欧美地区，2008年国际金融危机爆发后，法国旅游业步入缓慢增长期。2015年和2016年，法国巴黎和尼斯先后发生重大恐怖袭击，给旅游业又浇了一盆冷水。2016年，前往法国的欧洲游客比2013年减少了约500万人。

世界旅游组织年初发布的报告显示，全球范围内，2017年是近年来国际游客数量增长最为强劲的一年。其中，欧洲国际游客数量达6.71亿人，相比2016年增长了8%，高于全球平均增幅。

旅游业好转带动了法国酒店业、餐饮业、旅行社等相关行业，不少企业迎来了发展期。2017年，法国雅高酒店集团股票大涨，完成了多家高级酒店并购；法国定制旅游企业“环游世界”营业额增加了12.5%，盈利增加了38.5%。预计今年将继续盈利，外国游客收入占比将提高到20%，比去年高出13%。

坐拥地中海沿岸漫长“黄金海岸线”的西班牙，一直以其阳光和沙滩、丰富的世界文化与自然遗产资源吸引着世界各地的游客。旅游业也一直是西班牙经济的支柱产业，占国内生产总值的比重超过10%。

西班牙的国际游客主要来自欧洲国家，其中，英国是其最大国际游客来源国，占到了西班牙国际游客总数的近1/4，而仅英国、法国和德国3国的游客数量就占到了西班牙国际游客总数的50%左右。2017年，到访西班牙的国际游客数量达8200万人，西班牙也超过美国，成为全球吸引国际游客数量第二多的国家，仅次于法国。

多种措施保障旅游业可持续发展

法国外交部近日表示，实时数据显示，截至目前，法国已接待了近5300万游客，业界预测下半年形势会更加喜人。“2017年，法国创下了游客人数新纪录，今年将继续创下新纪录。”法国外贸事务国务秘书让—巴蒂斯特·勒穆瓦纳表示。

西班牙政府也乐观预测，今年夏天西班牙旅游市场将创造新的纪录，预计第三季度将有超过3000万国际游客访问西班牙，相比去年同期增长2%。

游客数量的激增对西班牙的旅游承载力造成很大的压力。目前，西班牙政府和相关行业正不断加大对旅游基础设施的投资力度，积极推动旅游线路和客源的多样化，以稳固旅游市场的增长。以酒店业为例，房地产咨询公司高力国际的一份报告显示，为扩大接待能力，西班牙酒店业过去3年间累计投资31.37亿欧元，新建或改造742处酒店设施，占西班牙酒店总数的17%。

除了欧洲游客，西班牙也在努力吸引亚洲、美洲等其他地区的游客，推出签证便利化举措，开设更多直航航班，通过优化退税流程，提供更多语言服务等，提升游客体验。

法国政府也抓住契机改善旅游业整体水平。预计未来5年，法政府将投入5亿欧元用于发展旅游业。为达到“在2020年前游客人数突破1亿、旅游创收500亿欧元”的目标，法国从改善接待服务和安全、调整旅游业结构、加大国家投入、加强行业培训、加快旅游业数字化等领域入手，增强对游客的吸引力。法国政府采取的首批措施包括为10个国家和地区提供48小时出签的优待、缩短机场出关时长、修缮巴黎大区的机场高速公路、减少游客退税等待时间、在全球推出美味法国活动等，目前已初见成效。

法国还于去年底推出了全新的旅游推广平台，以“玩什么”和“去哪儿”为索引，为游客介绍签证办理、交通、住宿、饮食等基本旅游资讯，并提供汉语、俄语、韩语等14种外语服务。此外，法国对旅游业进行了细分管理，成立了葡萄酒游、工艺游、夜景游、生态游和避暑游等职能部门，以适应日益增长的个性化和多元化旅游需求。

（本报巴黎、马德里电）

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《 人民日报 》（ 2018年08月20日 22 版）

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