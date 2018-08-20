一位富有远见的多边主义倡导者（环球走笔）

8月18日，联合国前秘书长科菲·安南去世的消息从日内瓦传出，全球各地的人们纷纷表达哀思。在世界眼中，几乎在联合国度过整个职业生涯的安南是一个为了“共同的人道精神”而不懈努力的政治家。

“在许多方面，科菲·安南就是联合国”，“他从未停止过努力，为《联合国宪章》的价值赋予生命”。现任联合国秘书长古特雷斯的话道出了人们共同的感受。无论是穿梭于种种热点问题现场，为和平争取希望，还是推动制定联合国千年发展目标，将改变带给被遗忘的角落，安南都是“国际公务员”的最佳代名词，激励着全球年轻人为人类共同未来而努力。

从1962年进入联合国以后，安南先后在多个部门工作，直至成为出身联合国工作人员行列的第一位秘书长。40多年的联合国工作生涯让安南对于世界的互联性有了更深体会。他说：“相比历史上任何时候，今天我们的命运都更加紧密相联。只有共同面对这一点，我们才能共同驾驭我们的命运。我的朋友们，这也是为什么我们需要联合国。”

担任联合国秘书长之时，安南对自己的任务有着清晰的认识，那就是为后冷战时代联合国的发展找到一个明确方向。从国际关系史的视角看，《联合国宪章》寄托着为整个国际体系带来“质变”的远大理想，其要义是让规则真正成为各国相处之道。然而，冷战两极格局让联合国初心难守，公正合理的国际秩序长期远离现实。这或许也是为什么安南在其文章《我们多么羡慕世界杯！》中感慨：“世界杯是公平竞技运动，每个国家都有平等参与机会。”当历史走到世纪之交，多极化趋势不断显现，联合国作用随之凸显。格局的变化让安南成为“最活跃的联合国秘书长”。

2006年12月，安南以联合国秘书长身份发表最后一次演讲。他说，要想实现目标，“我们只能通过多边体系展开共同行动”。坚守多边主义，或许正是安南对于国际体系真正走向规则时代所作出的深刻思考。“一位富有远见的多边主义倡导者”，安南逝世后，联大主席莱恰克在声明中作出如是评价。

从这个视角看，不难理解为什么安南说自己最大的遗憾是未能阻止伊拉克战争。无论是法理还是现实，伊拉克战争都是违背《联合国宪章》精神的。2004年9月，安南对英国广播公司的一席表态瞬间传遍世界——“从我们的观点看，从《联合国宪章》的观点看，（这场战争）是非法的”。在安南看来，伊拉克战争真正的问题出现在“第二天早晨”——“轰炸过后，我们醒来时将面对一个怎样的伊拉克？整个地区将发生什么？军事行动将带来怎样的后续影响？”

遗憾的是，当安南与世界告别之时，单边主义、保护主义之风愈吹愈烈，在联合国平台上，“退群”屡屡成为热点新闻。正因为如此，人们更有必要重温安南的智慧——“有些时候，共同利益正是国家利益。”

《 人民日报 》（ 2018年08月20日 21 版）

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