一棵茶树见证中巴友谊

为庆祝巴西首个“中国移民日”，“首批中国茶农抵达巴西纪念牌”揭牌仪式8月15日在里约热内卢植物园举行。纪念牌用来自中国福建的华安石打造，上面用葡萄牙语和中文刻着：“1812年，首批抵达巴西的中国人在此栽下茶树，此为中国—巴西友谊的见证。”

1974年8月15日，中国与巴西正式建立外交关系。中国驻里约热内卢总领事李杨表示，在建交纪念日这样一个特殊日子举行揭牌仪式，“不只是为了回顾中巴两国这段历史，更是鼓励后来人多做有利于两国友好、造福两国人民的事情。”

200多年前，首批中国茶农筚路蓝缕，带着茶树种和树苗来到巴西，在今天里约植物园所在区域种下茶树，传授茶艺，巴西也一度成为世界主要产茶国之一。

目前，在巴西的华侨华人已经超过30万，他们凭借吃苦耐劳的精神站稳脚跟、发展壮大，为巴西的发展作出了卓越贡献。今年6月，巴西总统特梅尔签署法令，将每年的8月15日定为“中国移民日”。

里约植物园园长塞尔吉奥·贝瑟曼表示，很荣幸来自中国的茶树能够成为植物园的一部分。植物园见证了中国移民的过去和现在，也将见证未来巴中两国人民的深入交流。

巴中工商总会负责人娜塔莉亚·加佐拉告诉本报记者：“我一直在做与巴中两国交流相关的工作。巴西与中国的联系越来越密切，仅仅是这两周，我就参加了3场与中国相关的活动。我会带着朋友来这里，告诉他们有关中国茶农的故事。”

中国移民陈太荣、刘正勤夫妇长期从事巴西华侨史研究，此次特意从巴西东北部城市累西腓赶来参加活动：“我们的先侨为巴西经济发展作出了巨大贡献，但没有留下标志物。现在有了这块纪念牌，对于我们缅怀先侨、激励后代、增强文化自信有很大意义。”

“凭借着中巴两国人民的闯劲、韧劲和气度，在巴华侨华人的幸福之路会越走越长，中巴全面战略伙伴关系的康庄大道会越走越宽。”中国驻巴西大使李金章评价说。

（本报里约热内卢8月19日电）

《 人民日报 》（ 2018年08月20日 21 版）

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