中色镍业在缅甸环保投入达五千七百万美元

新华社仰光8月19日电 （记者车宏亮、庄北宁）中色镍业（缅甸）有限公司18日晚发布的社会责任报告显示，该公司在开发和经营镍矿的同时，已累计投入5700万美元用来保护当地环境。
报告说，中色镍业在矿区生态保护方面，遵循“预防为主、保护优先、综合治理”的理念，这些资金用于工业烟尘回收、污水治理排放、冶炼水淬渣处理系统，以有效保护矿区周边生态环境。比如，为避免原始森林遭破坏，中色镍业在建设输电线路时，花费资金超出工程预算300多万美元。
截至目前，中色镍业已在缅甸贡献各类税收、产品分成金额超过1亿美元。同时，还积极帮助当地供水供电、建校助学、赈灾救济等。
中色镍业由中色矿业集团出资组建，2008年在缅注册成立，主要致力于缅甸达贡山镍矿的开发与经营。据介绍，达贡山镍矿项目拥有镍资源量70万吨，总投资超过8.2亿美元，是中缅两国矿业领域主要的合作项目之一。
专家建言：上合组织如何在复杂环境中行稳致远？ 6月初，上海合作组织第十八次峰会将在中国黄海之滨的山东青岛召开。届时，8个成员国、4个观察员国、主席国客人的元首或政府首脑，及相关国际组织负责人将聚首于此，共商发展，共襄合作。 青岛峰会是继2012年北京峰会后上合组织再次回到诞生地中国…【详细】