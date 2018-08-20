中色镍业在缅甸环保投入达五千七百万美元

新华社仰光8月19日电 （记者车宏亮、庄北宁）中色镍业（缅甸）有限公司18日晚发布的社会责任报告显示，该公司在开发和经营镍矿的同时，已累计投入5700万美元用来保护当地环境。

报告说，中色镍业在矿区生态保护方面，遵循“预防为主、保护优先、综合治理”的理念，这些资金用于工业烟尘回收、污水治理排放、冶炼水淬渣处理系统，以有效保护矿区周边生态环境。比如，为避免原始森林遭破坏，中色镍业在建设输电线路时，花费资金超出工程预算300多万美元。

截至目前，中色镍业已在缅甸贡献各类税收、产品分成金额超过1亿美元。同时，还积极帮助当地供水供电、建校助学、赈灾救济等。

中色镍业由中色矿业集团出资组建，2008年在缅注册成立，主要致力于缅甸达贡山镍矿的开发与经营。据介绍，达贡山镍矿项目拥有镍资源量70万吨，总投资超过8.2亿美元，是中缅两国矿业领域主要的合作项目之一。

《 人民日报 》（ 2018年08月20日 21 版）

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