中亚国家迎来合作机遇期（国际视点）

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8月17日至18日，塔吉克斯坦总统拉赫蒙对乌兹别克斯坦进行正式访问，两国签署了战略伙伴关系条约及20多项合作协议，为两国关系发展注入新活力。

塔乌关系改善是中亚各国关系发展的一个缩影，反映了中亚各国全方位扩大合作的共同心声。近年来，乌兹别克斯坦与中亚各国签署了一系列合作文件，不仅大大推动了各国关系改善，也促进了相互间贸易和人员往来。有分析认为，中亚各国间合作也因此迎来机遇期。

各国间政治互信不断加强

中亚各国位于欧亚大陆腹地，拥有连接欧亚大陆两端的特殊地缘优势，水力和油气资源丰富。与此同时，各种民族、部落、宗教相互交融，地区经济社会发展水平参差不齐。苏联解体后，由于在领土划分、自然资源分配、跨境河流开发、水电站建设等重大问题上存在明显分歧，中亚各国之间关系发展并不十分顺畅。

乌兹别克斯坦位于中亚地区的中心，与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦以及土库曼斯坦接壤。特殊的地理位置，使其面临更多双边问题。由于对边界划分一直存在争议，乌吉边防部队不时爆发冲突。而此次中亚各国关系不断升温的关键因素也是乌兹别克斯坦，其外交政策的积极变化为中亚各国扩大合作关系提供了重要机遇。

2016年年底，米尔济约耶夫就任乌兹别克斯坦总统后，主动伸出橄榄枝，遍访所有中亚邻国，将改善同中亚邻国关系作为乌外交工作优先方向。仅2017年，他与中亚邻国领导人就举行了10多次双边与多边会谈。在乌方积极推动下，中亚各国边界谈判取得重大进展。乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦和土库曼斯坦已解决三国边界交界点的问题：乌哈两国已经划定边界；乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦已确定85%的边界线，近日双方还就通过交换等值土地的方式解决飞地问题达成初步意向，为彻底解决边界纠纷奠定基础；乌土两国已就边界问题恢复谈判。边界问题的逐步解决不仅促进了各国间互信，也为民众相互往来提供了极大便利。

中亚各国在跨界水资源使用以及水电站建设问题上的共识也逐渐增多。今年3月对塔吉克斯坦的访问，不仅成为2000年以来乌元首对该国的首次访问，还解决了包括水电站项目开发在内的一系列敏感问题。此前塔吉克斯坦在瓦赫什河上游修建罗贡水电站的计划因为乌方的强烈反对，迟迟未能实施。如今，乌方不再反对此事，甚至表示将为其提供必要支持。拉赫蒙此次访问乌兹别克斯坦期间，两国就乌方帮助塔方修建另外两座水电站达成协议。乌塔两国在此问题上的分歧进一步弥合。

乌兹别克斯坦与中亚邻国关系的缓和，同时促进了中亚各国间整体关系的改善。根据米尔济约耶夫的倡议，中亚五国领导人今年3月在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行会晤，就各国间存在的问题广泛交换意见，同意全方位扩大合作。这是近10年中亚五国领导人首次举行类似会晤。过去一年多，包括中亚五国首脑工作会议、阿富汗问题塔什干高级别会议、里海沿岸国家元首会议在内的各种以中亚各国参与的多边磋商不断举行，解决了许多历史遗留问题，为中亚各国关系迈上新台阶扫除了障碍。

务实合作范围越来越宽

随着政治关系的不断升温，中亚各国间贸易和人员往来也日益活跃。务实合作成为中亚各国谋发展的主旋律。

据统计，去年乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦之间贸易额比前年增长20%，达到2.4亿美元。去年，哈萨克斯坦向中亚其他国家出口额平均增长30%，这是哈萨克斯坦独立以来与中亚其他国家贸易额增长最快的一年。

中亚各国务实合作范围越来越宽，成果越来越丰硕。交通运输、能源开发与利用、原材料加工以及其他领域的合作项目纷纷被提上议事日程。目前，交通运输产业已经成为地区各国合作的重点领域。

去年3月，哈萨克斯坦阿拉木图市和乌兹别克斯坦首都塔什干之间的快速客运列车开通；去年4月，乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦恢复了两国首都间已停运25年的直飞航线。今年2月，乌塔两国签署协议，决定重新开放已关闭长达10年的两国间所有边境口岸。3月，乌塔两国签署协议，同意向对方民众提供30天的免签待遇；不久前，效仿欧洲申根签证，中亚欲打造成为统一签证区域的倡议，同样得到地区各国的积极响应。

乌兹别克斯坦立法院议员、发展战略研究中心主任阿克玛尔·布尔哈诺夫对记者表示，随着中亚各国的公路、铁路逐渐连为一体，各种政策不断完善，中亚地区将加速实现一体化融合发展。乌兹别克斯坦世界经济和外交大学现代冲突和安全研究室主任哈桑诺夫对记者表示，中亚的地理位置得天独厚，特别是在“一带一路”倡议提出后，这种优势更加突出。各国关系走上良性发展轨道，为实施大型跨国基础设施建设项目扫除了障碍，“未来，中亚的跨境运输潜能将被彻底激活”。

如果将中亚作为一个整体，跨境水资源的开发与利用便不再是问题。哈萨克斯坦首任总统基金会世界经济与政治研究所研究员鲁斯兰·伊兹莫夫对记者表示，以前，出于自身利益考虑，跨境水资源的分配与利用一直是中亚各国争论的焦点，由此引发的纠纷，甚至是冲突屡见不鲜。如今，地区各国关系改善使共同开发跨境水资源的可能性大大增加，“实践证明，合作开发、共享成果才是解决这个老大难问题的最佳方案。”

有分析指出，中亚各国都有加强经济建设的意愿，而地区各国的能源出口通道及主要交通运输线往往经过周边邻国，但这离不开良好的周边环境，与此同时，中亚各国都面临严峻的恐怖主义、极端主义、毒品走私等安全威胁，需要共同应对。因此，中亚各国继续改善关系并积极推动多边合作，对维护地区安全稳定、促进各国繁荣发展意义重大，其未来发展前景也十分广阔。

（本报阿拉木图8月19日电）

《 人民日报 》（ 2018年08月20日 21 版）

(责编：岳弘彬、刘洁妍)