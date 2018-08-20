扩大文化交流 促进民心相通

在毛里求斯首都路易港市西南部信号山山脚下，一座高大的中式牌楼大门格外醒目。当地时间8月18日晚，门内张灯结彩，悠扬的传统中国民乐回荡，庆祝毛里求斯中国文化中心成立30周年的汇报演出在这里举行。

当晚的礼堂内座无虚席，演出节目由文化中心学员自己排演：学员配乐演唱古诗，让观众仿佛来到了中国。流星锤、三节棍上下翻飞，套路表演闪转腾挪，让人目不暇接。身着粉色功夫服的凯娃今年只有8岁，一把宝剑耍得有模有样。65岁的萨迪克身材壮实，在舞台上表演的武术套路也令观众赞不绝口。萨迪克说，自己来文化中心习武已经20多年，武术不仅强健了他的体魄，还锻炼了他的内心。“更重要的是，武术为代表的中国文化改变了我的思维方式，让我更加沉着冷静。”

来自毛里求斯各族裔的学员用汉语演唱了《女儿情》《送别》《在希望的田野上》《朋友》等经典中文歌曲。12岁的阿什米拉插着中式发簪，上台演唱了多首当地人耳熟能详的中文歌曲。她从今年1月开始在文化中心学习汉语，每周两节课。她告诉记者，“汉语是非常优美的语言，通过学习歌曲我更容易记住歌词。希望未来能讲一口流利中文”。

1988年，在两国友好人士的积极推动下，毛里求斯中国文化中心在路易港成立。成立以来，中心为扩大文化交流、促进民心相通作出的突出贡献获得高度赞誉。30年来，许多华人在毛里求斯中国文化中心学习汉语，继承和发扬中华文化传统。作为海外首个中国文化中心，这里也成为当地华人学习体验祖籍国文化的重要平台。

当地华人后裔陈兰芳在毛里求斯航空公司工作，她说，在中国文化中心学习汉语丰富充实了她的生活，对她的工作有很大帮助。“我现在的目标是看懂中文报纸，我正在努力达到汉语5级水平。”

毛里求斯代总统沃亚普里对中国文化中心成立30周年致以贺信。他在贺信中表示，文化是两国人民相互了解与沟通的桥梁，30年来，中国文化中心通过丰富多彩的高质量文化活动，让毛里求斯人民了解到中国文化多样性的魅力，成为了解中国的窗口和平台。

毛里求斯艺术和文化部部长普里特维拉杰辛格·鲁蓬表示，毛中文化交流合作充满活力，大批毛里求斯艺术家访问中国，很多毛政府官员在中国接受培训。“我们十分感谢中国文化中心在毛里求斯传播中国文化。通过文化中心，我们了解到中国文化的丰富多彩、博大精深。”

中国驻毛里求斯大使孙功谊说，希望毛里求斯中国文化中心进一步探索讲好中国故事的方式方法，进一步推动文化、教育、旅游等多领域合作协同发展，进一步增进两国人民的沟通与了解，推动中毛两国实现民心相通。

毛里求斯中国文化中心成立30周年系列庆祝活动将持续至9月下旬，未来还将举办京剧进校园、中国电影周、书画展、时装展等一系列活动。

（本报路易港8月19日电）

《 人民日报 》（ 2018年08月20日 21 版）

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