共建产业园，深化中俄地方合作

日前，俄中丝路创新园开园仪式在俄罗斯莫斯科格林伍德国际贸易中心举行。该产业园是西安西咸新区中俄丝路创新园的“姐妹园”。“一园两地，两地并重”创新合作模式进一步落实，推动了两国地方合作迈上新台阶。

2014年10月，陕西省人民政府与俄罗斯直接投资基金、中俄投资基金及俄罗斯斯科尔科沃创新中心，在莫斯科共同签署了开发建设中俄丝路创新园的合作备忘录。丝路创新园的中方园区位于西安市西咸新区沣东新城统筹科技资源改革示范基地，于今年4月开园。俄方园区位于莫斯科中资企业集中的格林伍德国际贸易中心。按照规划，双方还将在喀山“智慧城”建成园区。

共建产业园模式通过“请进来，走出去”战略，促进中俄双方企业互相到对方国家投资发展，推动两国企业资源共享、互惠互利。俄罗斯总统经济顾问格拉济耶夫表示，当前，高新技术已经成为俄中经济合作的重要方向，“‘一园两地、两地并重’的共建产业园模式推动俄中深化地方合作，开启了两国地方投资合作的新阶段。”陕西省商务厅厅长赵润民表示，此次与俄方伙伴再度携手，共同推动发展创新产业，不仅促进中俄地方经贸合作再上新台阶，也将为两国友好合作作出新贡献。

西安陆港大陆桥国际物流有限公司总经理赵建军在开园仪式上获得了一把黄澄澄的入园钥匙。他表示，公司也是西咸新区中方园区的入园企业，“一园两地”拉近了两国企业间的距离，为双方进一步深化合作提供了便利。圣彼得堡国立经济大学中国与亚太国家研究中心主任乌尔茹姆采娃也在仪式上签署了合作框架协议，她曾多次考察过中方园区，对园区前景大为看好。她表示，研究中心希望在园区搭建促进两国科研、经济等领域合作交流的平台。

随着中俄地方合作交流年的开幕，两国地方合作蓬勃发展。除了传统的能源领域，共建产业园的合作模式开始升温。今年5月，海尔俄罗斯工业园区暨洗衣机工厂奠基仪式在俄鞑靼斯坦共和国第二大城市卡马河畔切尔尼举行，该工业园将成为目前俄境内家电类单品牌最大的工业园，也是中国洗衣机行业建立的第一个欧洲工厂。此外，位于中俄经贸合作前沿的黑龙江省，近年来积极建立境外产业园。黑河、抚远和绥芬河等黑龙江边境口岸城市，均成为中国企业在俄远东地区设立境外产业园区的依托，仅东宁一市就拥有4个境外产业园区，是中国拥有境外产业园区最多的县级市。

共建产业园模式的兴起，标志着中俄经贸往来从资源产品互换向更深层次的资本运营发展，正在成为中俄两国经贸发展的新平台。中国驻俄罗斯公使衔经商参赞李静援表示，今明两年是中俄地方合作交流年，地方主导建立产业园的模式有利于两国密切经贸合作，从而促进两国人民相互了解，增进彼此友谊。

（本报莫斯科8月19日电）

《 人民日报 》（ 2018年08月20日 03 版）

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