中国是自由贸易的捍卫者（国际论坛）

中国为支持经济全球化、贸易投资自由化便利化的深入发展释放了强有力信号

1978年开启的改革开放为中国经济发展打开了一片新天地，给中国带来翻天覆地的变化。中国先后设立经济特区和沿海开放城市，作为发挥劳动力资源优势、吸引国外资金和技术的重要窗口。通过改革开放，不论是在农村还是城市，市场和效率的重要性日益得到重视，生产力稳步提高，居民人均收入不断增加，绝对贫困人口大幅减少。中国不断吸引外资，学习外国先进技术，发挥比较优势，参与全球分工。改革开放40年来，中国实现了国内生产总值的成倍增长，成长为全球第二大经济体，日益走近世界舞台中央。

值得注意的是，在此期间，中国经济始终充满强劲动力，特别是有效应对了2008年国际金融危机带来的负面影响，让世界诸多学者、企业家以及政治家刮目相看，并引发了关于“中国奇迹”与“北京共识”的交流与探讨。

当前国际环境下，世界尤其需要国家间的互联互通与开放。一方面，我们看到，中国正成为自由贸易的捍卫者，通过对外投资、贸易往来与世界各国加强联系，并促进形成更加均衡的全球供应链，帮助其他经济体提高生产效率。另一方面，我们也看到，美国政府采取愈发收紧的、过时的贸易保护主义政策，正与经济全球化潮流背道而驰。

近年来，中国为支持经济全球化、贸易投资自由化便利化的深入发展释放了强有力信号。2017年1月17日，习近平主席在达沃斯出席世界经济论坛年会时发表主旨演讲，表示要坚定不移发展全球自由贸易和投资。中国领导人的表态在国际上赢得了广泛赞誉，不仅是因为其正确的政治观点，更在于其描绘的人类命运共同体的美好蓝图。

中国于2013年提出“一带一路”倡议，这是中国坚持推动经济全球化发展的有力证明。如今，“一带一路”倡议得到越来越多国家的积极响应和支持。中国对包括拉美国家在内的基础设施投资，是帮助这些国家实现可持续、结构性而非单周期性增长的有力保证。

具体到中国和巴西，两国之间的经济互补性有目共睹。通过开放带来的国际贸易，巴西能够以比本国生产低得多的价格从中国进口工业制成品，使消费者获得更便宜的商品，有利于巴西国内经济的发展。巴西也满足了中国对铁矿石、大豆等初级产品的需求。近年来，中国公司在巴西能源、建筑、汽车、银行、基础设施等多个领域投资，带动当地经济发展，同时许多项目也成为促成拉美国家合作的平台。

（作者为巴西经济学家）

《 人民日报 》（ 2018年08月20日 03 版）

(责编：岳弘彬、刘洁妍)