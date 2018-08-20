耿文兵大使：开辟中瑞合作新天地

瑞士政府在其外交部设立“一带一路”咨询协调办公室，企业参与“一带一路”建设的热情不断增强

瑞士闻名于世，不仅因其钟表和军刀等精密制造，也因其富有创新精神，并且对国际合作孜孜以求。中国“一带一路”倡议提出之后，瑞士积极响应，双方围绕“一带一路”建设展开一系列富有成效的合作。

我自2016年2月出使瑞士以来，听到最多的、谈论最多的就是“一带一路”建设与合作。2017年1月，习近平主席对瑞士进行国事访问，更是把中瑞两国围绕“一带一路”建设的合作推向高潮。习近平主席抵达瑞士当天，同时任瑞士联邦主席洛伊特哈德交谈的第一个话题就是“一带一路”。洛伊特哈德当场表示，愿出席当年5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。习近平主席对瑞士的成功访问，不仅充实了两国创新战略伙伴关系内涵，也夯实了两国“一带一路”建设务实合作的基础。

瑞士是首批加入亚投行的西方国家之一，瑞士联邦政府对“一带一路”建设理念高度认同。洛伊特哈德主席高度赞赏“一带一路”是和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路，并在率团参加“一带一路”国际合作高峰论坛后，立即研究部署瑞士参与“一带一路”建设方案，从政策层面鼓励两国企业直接对接。瑞士联邦政府决定在其外交部设立“一带一路”咨询协调办公室，负责向瑞士企业、民众推广介绍“一带一路”并解答问题。上个月，瑞士联邦委员兼经济部长施耐德—阿曼在访问中亚“一带一路”沿线国家、实地调研“一带一路”项目推进情况时对媒体表示：“‘一带一路’建设激发了中亚地区的发展活力，带来了巨大的发展机遇。”

瑞士企业参与“一带一路”建设的热情不断增强，中瑞企业在“一带一路”框架内合作前景广阔。瑞士银行家协会设立了“一带一路”金融联络办公室，利用联邦政府积极引导政策推动中瑞两国在金融领域深化“一带一路”合作；世界500强企业之一、瑞士ABB集团负责人表示，愿在能源、工业、交通基础设施建设等领域深度参与“一带一路”建设；全球最大的人力资源公司瑞士德科集团今年5月在西安建立分公司，以“立足西安，面向西北，放眼‘一带一路’”为战略，致力于促进“一带一路”沿线国家和地区的人才合作。

瑞士公众和科研学术机构对“一带一路”倡议的关注度也在日益提高。过去两年里，瑞士经济协会、瑞中经济协会、瑞士西北应用科技大学等民间协会和学术机构多次举办“一带一路”主题研讨活动。在中国驻瑞士大使馆举办的“‘一带一路’与瑞士”研讨会及配套活动中，瑞士政、商、学界嘉宾参与踊跃，积极建言献策。

“一带一路”倡议是为解决当前世界和区域经济面临的问题而给出的中国方案，是为实现全球经济复苏、世界经济联动发展注入的动能，也是构建人类命运共同体的重要基础和抓手。在当今贸易保护主义抬头、全球贸易壁垒增多的关键时期，“一带一路”所倡导的共商共建共享理念将为推动建设更加开放包容、公平合理的国际经济秩序注入更多正能量，也更需要各国积极广泛的参与。

中瑞两国在制造业、金融业、基础设施建设、科技创新等领域行业互补性强，两国对在“一带一路”框架内深化合作的理念契合。我完全相信，在双方的共同努力下，“一带一路”建设必将开辟中瑞全面合作新的更广阔的领域。

（作者为中国驻瑞士大使耿文兵）

《 人民日报 》（ 2018年08月20日 03 版）

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