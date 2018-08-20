“没人想看到当前的贸易战”

位于伊利诺伊州的芝加哥是美国第三大城市，也是美国中西部地区的经济中心，以波音、麦当劳为代表的一批全球知名企业将总部设在此地。连日来，本报记者就中美贸易争端问题在芝加哥进行实地采访，切实感受到了当地各界人士对美国政府单方面挑起和升级贸易战的忧虑与不满。

应当通过谈判磋商解决问题

走进波音公司总部，一组写有中文广告词的展板十分醒目，表达了波音开拓中国市场的雄心。然而，近来美国政府的贸易保护政策却让这家全球飞机制造巨头的高管们伤透了脑筋。

近年来，中国在波音全球市场布局中所占的分量越来越重。波音国际集团总裁马爱伦用“两个1000”向记者形容中国市场的重要性。“2013年，波音向中国市场交付了第1000架飞机。这是之前40年来波音开拓中国市场的成果。此后5年多来，波音又向中国交付了1000架飞机。”马爱伦表示，波音之所以能在短短5年内走完此前40年走过的路，正是得益于中国高速发展所带来的重要机遇。

“波音希望同中国企业深化伙伴关系，继续深入开拓中国市场。”马爱伦介绍了波音同中国企业的多层次合作关系。“波音生产的飞机中有大量来自中国的零部件，并且我们与中国商飞、中航工业都有合作。波音位于舟山的飞机完工和交付中心即将完成建设，它代表着波音面向中国的一项长期投资。”

然而，美国政府挑起的贸易战却让上述多重合作关系明显承压。近来，美国国内经济专家预判贸易战的影响时，波音是一个屡被提及的案例。分析认为，对波音这样的大型制造企业而言，贸易战的冲击是双重的——一是将打乱其原有的全球供应链，二是将打击其出口市场。

波音高级副总裁墨非表示，波音高度关注美中两国间的贸易争端，“我们正在积极同美国政府沟通，希望白宫认识到中国市场的重要性。”马爱伦则认为，美中两国政府应当通过谈判磋商解决问题，寻找利益共同点，将双方合作关系延续下去。

将带来全行业性的冲击

芝加哥所在的伊利诺伊州，整体经济外向度高，同中国的联系十分紧密。因此，遭受贸易战冲击的不仅仅是像波音这样的大型企业。

据伊利诺伊州州长劳纳介绍，目前有400多家总部位于该州的企业在华投资，40多家中国企业在该州扎根。2016年，伊利诺伊州对华出口超过50亿美元。美国商会近期一项研究指出，38亿美元的伊利诺伊州出口商品将受贸易战影响，其中包括13亿美元的大豆出口，4.5亿美元的汽车出口，1.6亿美元的面包、糕点出口，1.3亿美元的除草剂出口……芝加哥全球事务理事会分析指出，美国政府挑起的贸易战，将给伊利诺伊州经济带来全行业性的冲击，且这种影响可能会持续多年。

中国驻芝加哥总领事洪磊告诉记者，近期，包括伊利诺伊州在内的美国中西部地区各州不同行业都已经感受到了贸易战带来的冲击。“大豆农协会、养猪农协会等群体都在纷纷表达对美国政府贸易保护政策的不满。今年美国大豆迎来了丰年，美国农民却高兴不起来，因为贸易战给他们带来了巨大风险。”

据美国政府发布的数据，7月份美国农产品出口价格指数环比下跌5.3%，创2011年10月以来最大跌幅，大豆出口价格更是大幅下降14.1%。芝加哥全球事务理事会资深研究员塞西尔·谢伊表示，对伊利诺伊州农民而言，贸易战将导致他们的出口市场被加拿大、澳大利亚等其他国家的竞争者所占据，而市场一旦失去就很难再夺回来。

不想成为贸易战的“牺牲品”

杰乔从纽约一所医学院毕业后来到了芝加哥，目前正在实习期。为了节约生活开支，他在芝加哥郊区租了房子。杰乔告诉记者，自己对贸易战的担心主要有两点：日常消费品的价格是否会上涨，以及替代中国商品进入美国市场的产品在质量上是否有保障。

除了关心消费品价格，也有不少美国民众担心贸易战会让自己丢了工作。有分析指出，伊利诺伊州170万就业岗位同出口相关，贸易战如果持续，恐将影响当地就业。上个月，芝加哥市市长拉姆·伊曼纽尔专程率大型经贸代表团访问中国，目的就是想表明芝加哥不想成为美国政府单方面挑起的贸易战的“牺牲品”。

面对贸易战给美国企业和普通民众带来的风险和损失，美国媒体纷纷发文批评美国政府的贸易保护政策。《芝加哥论坛报》是伊利诺伊州最重要的报纸，近来，该报连续发表了多篇关于贸易战的评论文章，其观点在文章标题中尽显无遗——“贸易战将伤及所有人”“美国政府为贸易战后果做好准备了吗”“关税不会加强国家安全，反而会损害国家安全”……

正如该报负责人所指出的，经济全球化让伊利诺伊州受益匪浅，“在贸易问题上各方有分歧在所难免，但没有人想看到当前的贸易战。”

（本报芝加哥8月19日电）

《 人民日报 》（ 2018年08月20日 03 版）

(责编：岳弘彬、白宇)