综合消息：国际政要哀悼联合国前秘书长安南

新华社北京８月１９日电 联合国前秘书长科菲·安南１８日因病在瑞士去世后，多国政要和国际机构负责人对安南逝世表示哀悼，并对这位联合国前领导人在促进世界和平等多方面的成就予以高度评价。

联合国秘书长古特雷斯发表声明说，安南是引导正义的力量，听闻他逝世的消息深感悲痛。安南以至高的尊严和决心领导联合国进入新千年，他为人们提供了开展对话的空间、解决问题的场所和一条通往更美好世界的道路。在动荡和艰难的时刻，他从未停止赋予《联合国宪章》生命和价值的努力，他的遗产将激励所有人。

联合国教科文组织总干事阿祖莱说：“世界痛失了一位伟大的和平与现代多边主义的捍卫者。”阿祖莱认为，安南“对于发展和平文化的坚定信念完全契合联合国教科文组织的宗旨和承诺”。

联合国日内瓦办事处总干事穆勒表示，作为一位非凡的政治领袖，安南最为人怀念的是他在人道主义事业上的贡献。穆勒说，从确保艾滋病患者获得负担得起的药品到制定千年发展目标，从将人权事业提到更高高度到推动联合国改革，安南提升了人们对联合国的信任和热情。

欧盟委员会主席容克说，得知老朋友去世深感悲伤，他本人并代表欧委会向安南的家人表示最深切的慰问，向安南充满勇气、同情心和卓越的一生致敬。他说，安南毕生致力于世界和平与团结，为结束全世界的苦难和不公正而奋斗。

北约秘书长斯托尔滕贝格说，联合国和世界失去了一位巨人。安南的一生表明，一个人可以同时成为伟大的人道主义者和强大的领导者。

瑞士联邦主席贝尔塞对安南的去世表示“深切哀悼”，他说，瑞士失去了一位“有远见的好朋友”。

俄罗斯总统普京在致联合国秘书长古特雷斯的唁电中说，安南为实现联合国各项目标任务而努力，加强了联合国在国际事务中的中心作用，为提高联合国维和潜力和解决一系列地区冲突做出巨大贡献，其功绩被国际社会所认可。

美国国务卿蓬佩奥发表声明说，安南在联合国任职期间一直致力于推动和平事业、维护人类尊严，他卸任后依然为和平事业贡献力量。

英国首相梅在社交媒体上说：“作为联合国的伟大领袖和改革者，他去世后留下的这个世界比他出生时更加美好，他为此做出了巨大的贡献。”

法国总统马克龙说，安南“近年来继续为了正义、和平和全球各地的发展而努力奋斗。”他永远不会忘记，安南“彬彬有礼的风度和洋溢着沉静智慧的言语背后，所秉持的理念之坚定和所信仰的力量之伟大”。

西班牙首相桑切斯说，“今天我们失去了一位伟大的人道主义者”，“他给我们留下的遗产，将激励我们为和平、安全和捍卫人权而继续努力”。

墨西哥总统培尼亚表示，墨西哥对安南的去世表示惋惜，他不仅是一位伟大的领导者，也是一名出众的人。他对支持和平与人权所做出的贡献是人类的精神财富。

智利总统皮涅拉说，“安南逝世，世界失去了一位为和平和正义不懈努力的斗士。我向他的家人和朋友致以诚挚的慰问。我们的职责是让安南的事迹和教诲流传后世。”

加纳总统阿库福－阿多说，“安南是我们最伟大的同胞之一，我对他的逝世表示沉痛哀悼。”他表示，安南是杰出的外交家，是深受敬重的联合国前秘书长，也是撒哈拉以南非洲国家中第一个在联合国取得如此地位与成就的人。（参与记者：徐晓蕾、帅蓉、周珺、李奥、梁希之、郭求达、石松、赵姝婷、聂晓阳、施建国、张曼、朱东阳、吴昊、韩冰、王沛）

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