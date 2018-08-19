专访：中国的改革开放为世界和平发展做出贡献——访巴西学者卡布拉尔

“中国改革开放政策实施４０年以来，中国的发展有目共睹，同时中国的发展也改变着世界，可以说中国的开放为世界的和平发展做出了巨大贡献”，巴西中国和亚太地区研究所所长塞维里诺·卡布拉尔日前在接受新华社记者专访时说。

卡布拉尔教授在巴西多所高等院校和研究机构进行国际关系研究，因此特别关注中国发展对国际形势、特别是对巴西和拉美地区的影响。他说：“中国从一个农业为主的国家变成世界第二大经济体这一事实，足以说明中国开放的成就。同时中国的发展也改变着世界，中国在世界各经济和政治组织中发挥的作用越来越大，在世界舞台上不断为发展中国家发出更大声音。”

卡布拉尔认为，世界的和平发展最重要的是共同发展。他说：“首先中国的开放，让中国与世界相通，并将中国的发展纳入世界发展的总轨道。而中国取得巨大经济成就后，不忘其他发展中国家，不是采取霸权主义，而是将世界看成一个共同体，中国近些年提出的‘一带一路’倡议就是共同发展的正确道路。”

卡布拉尔还提到了中国发展以后在国际多边舞台上发挥的作用。他说：“从经济到政治，从世贸组织到联合国气候变化公约，中国都为广大发展中国家发声。在有巴西共同参与的金砖机制中，中国与其他新兴国家一起推动开放型经济，主动回击贸易保护主义。”

上世纪９０年代以来，卡布拉尔一直关注中国的发展，著有《新中国５０年》《多极世界中的中国与巴西》《中巴关系：二十一世纪的挑战》等书籍，并与其他专家合著《睁开眼睛看中国》《中国与拉美：合作与发展的新焦点》等作品。他还经常在巴西报刊杂志上发表文章介绍中国。他说，将中国介绍给巴西，就是让巴西和拉美国家借鉴中国的发展经验。

卡布拉尔指出，中国城乡差距是改革开放中遇到的挑战之一 。作为幅员辽阔的国家，巴西与中国同样存在沿海与内陆、城市与乡村发展不均的问题，特别是巴西在上世纪７０年代与８０年代的过度城市化造成的许多问题至今没有解决。

“现在中国的发展在向内陆地区拓展，在我到中国的访问中，我们看到重庆等内陆城市已经有很多跨国企业落户，西部建设不仅仅停留在纸面上，而‘社会主义新农村’的建设缩小了城乡差别，这与拉美地区城乡差别巨大的现象形成了对比，我们希望能够从中取经。”

卡布拉尔还以科技进步推动工业化进程的具体事例，阐述新时期面临的许多新挑战。他说：“第四次工业革命以科技创新为主导。中国人口多，拥有最多的消费人群，但同时也拥有庞大的劳动力人口，当更多机械代替人工，如何解决就业问题便成为挑战。因此，中国和世界上其他发展中国家可共同探讨在新的产业革命中怎样调整政策、寻求持续发展。”

对于欧美国家一些指责中国在非洲和拉美大量购买原材料、“掠夺当地资源”的说法，卡布拉尔认为，中国的崛起打破了欧美国家对这些市场的垄断，出现这种声音是非常正常的，但从中国在拉美的投资和贸易来看，这些投资与贸易实实在在有利于当地发展，在开发资源的同时增加了就业、改善了基础设施，也给拉美地区的长远发展奠定基础。

卡布拉尔说：“科技方面，中国与巴西合作的地球资源卫星项目今年３０周年，成为南南合作的典范；双方还在纳米技术、网络开发、光纤、海洋石油开采等高精尖领域展开合作。”

展望未来，卡布拉尔认为，中国与拉美地区合作潜力巨大，除已有的经贸、基础设施建设等方面的合作，双方在科技、人文、体育等方面也有非常多的机遇。他说：“虽然中国和拉美相距遥远，但学者、记者可以肩负起客观讲述中国故事的责任，而互联网的发展，也便利了双方的了解，中国的经验可以更好地传播，拉美国家可以更快地获益。”(记者赵焱 陈威华)

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