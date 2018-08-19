也门大客车遭空袭致死40儿童 炸弹是“美国货”

美国有线电视新闻网17日以军火专家为消息源报道，沙特阿拉伯主导的多国联军9日空袭也门西北部萨达省一辆大客车、致死40名儿童，所用精确制导炸弹由美国供应。

【精确制导】

按照这家美国媒体的说法，那是一辆“校车”，在萨达省达哈延市一处市场被炸。红十字国际委员会14日说，空袭造成51人死亡，包括40名儿童，另有79人受伤，其中56人是儿童。

在也门媒体记者和军火专家帮助下，美国有线电视新闻认定，联军所用武器是一枚重500磅（227公斤）的MK82型激光制导航空炸弹。根据弹片上印着的产品序列号，军火专家确认，炸弹由美国主要军工企业洛克希德—马丁公司制造。

报道说，这一型号与联军2016年10月空袭也门首都萨那一场葬礼所用炸弹非常相似。那次空袭导致155人死亡、数百人受伤，联军承认“误炸”，归咎于“情报不准确”。

联军空袭葬礼引发国际谴责，促使时任美国总统贝拉克·奥巴马出于“人权关切”，禁止向沙特出售精确制导武器。然而，唐纳德·特朗普去年1月就任总统，美国国务院同年3月取消这一禁令。

五角大楼发言人丽贝卡·里巴里奇拒绝确认炸毁校车的炸弹是否产自美国。

【“道德过失”】

美国有线电视新闻网报道，联军在国际压力下匆匆宣布调查这起空袭之时，人权团体和观察人士越发质疑，美国是否有“道德过失”。

按照美国军方的说法，美国不为联军设定具体空袭目标，只是向联军打击也门胡塞反政府武装的军事行动提供支持，形式包括数以十亿美元计军售、给沙特战机加油和共享情报。

联军发言人图尔基·马勒基称，空袭针对“合法目标”、并非儿童，联军设定轰炸目标有“高标准”。沙特常驻联合国代表阿卜杜拉·穆阿利米本周告诉联合国安全理事会，这是“合法军事行动”，旨在回击胡塞武装用弹道导弹袭击沙特。

胡塞武装2014年下半年占领萨那、荷台达等地，迫使也门总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特等国组建联军，军事介入也门内战，轰炸胡塞武装，以帮助政府军收复失地。

曾经在奥巴马政府出任国务院和五角大楼发言人的约翰·柯比说，出于自卫，沙特有权针对胡塞武装动用导弹，只是，奥巴马政府认为沙特没有在自卫和恰当保护平民生命之间做到应有平衡。

就美国是否有道德过失，柯比告诉美国有线电视新闻，奥巴马政府限制了向联军供应武器的种类，要求联军“更小心、更谨慎”。（胡若愚）（新华社专特稿）

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