离开白宫，奥巴马一家在华盛顿“隐身”

卸任总统后，奥巴马一家渐渐淡出华盛顿的政治光圈。近日，美国《华盛顿邮报》讲述了这个美国前“第一家庭”暂居华盛顿的生活。文章编译如下：

支起“防护罩”

当贝拉克·奥巴马和米歇尔·奥巴马宣布在结束八年白宫生活后依旧居住在华盛顿时，人们一片欢呼。

在人们的印象中，结束任期的美国前总统的生活应该是这样的：回到自己的故乡，办一家总统图书馆，做一些杰出的服务性公益事业。上一个结束任期后依旧留在华盛顿的美国总统，还是1921年因为生病留在首都的伍德罗·威尔逊。这就显得奥巴马夫妇的这个决定更为特别，更何况他们是如此活跃、迷人。

有很长一段时间，华盛顿人希望他们能够成为首都的非官方大使，拥抱这座暂时居住的城市。然而，他们却选择了以普通公民的身份开始他们的新生活。

在过去的18个月里，除了个别眼尖的人之外，很少有人能够在城里发现他们。其实，他们依旧会去饭店，参加一些展览或是活动。但是，除为数不多的亲密朋友圈子之外，他们从“雷达”上隐身了。

在首都，奥巴马夫妇创造了一个 “防护罩”，这使得他们能够拥有最大程度的灵活性，同时又保证了最小的暴露可能性。这个“防护罩”并不夸张：一辆警车封闭了他们房子前的那条路，一周七天，每天24小时有人站岗。这是每一位美国前总统的标准配置。来访者们必须登记才能够进入，奥巴马一家进进出出也通常使用侧面的安全通道。

不过，这个“防护罩”也只是象征意义，居民们并不会去议论他们的这个邻居。他们说，奥巴马一家不引人注目，就像普通人一样。

奥巴马一家对信息保密工作很谨慎，同时他们社交生活的各方面都中规中矩。奥巴马夫妇的女发言人表示，奥巴马一家谢绝了关于目前生活情况的采访。他们的圈内人也没有一个愿意讨论他们在华盛顿的“后总统生活”。

留有“中间地带”

奥巴马一家可以在首都拥有一套房子，但是他们永远不会真正变成华盛顿人。

大多数人原以为奥巴马一家会回到芝加哥定居。但在奥巴马结束任期的8个月前，他说他们会住在华盛顿，直到小女儿萨沙2019年6月从西德维尔友谊学校毕业。

起初，他们借了克林顿政府时期新闻秘书的房子。但是，2017年春天，他们花了810万美元买了一套8居室的别墅，这似乎预示着即使小女儿毕业，这个城市也可能成为他们以后的家。

今年初，他们已经搬进新家。米歇尔说，她的丈夫将最小的一间房间作为办公室。小女儿萨沙拥有两间房间，因为她是唯一一个住在家里的孩子。大女儿玛利亚从去年秋天开始了她的哈佛学习生活，她也在阁楼拥有一间房间。

这位前总统的办公室在最西面，他在那里写回忆录并接待来访者。

在一些照片中，人们可以找到奥巴马夫妇在外参观的身影。他们参观学校、男孩和女孩俱乐部以及其他一些教育项目。

当说到餐厅时，奥巴马夫妇自然也是避开大型社交，偏爱私人晚宴，从他们还在白宫时就一直如此。

对于奥巴马夫妇来说，在尊重隐私和高调炫耀之间似乎有一个中间地带。当顾客或是员工们晒出奥巴马夫妇的照片时，餐厅方面通常对这个问题避而不谈。

3月，Hank's Oyster酒吧的老板杰米·利兹发推特表达了她的兴奋，她承认她感到震撼。

奥巴马一家不会直接走进一家餐厅。他们的安保团队在两天前先去这家在码头上的餐厅踩点。那天，奥巴马夫妇和他们的朋友坐在角落里一桌，虽然不能靠近，但是店里其他顾客依旧远远地拍照。当他们离开时与几名顾客握了手，其他顾客一起鼓起掌。“能够在码头招待奥巴马和米歇尔是多么的荣幸。迎接他们的时候，奥巴马立刻伸出手，表示食物太棒了。我差点就把米歇尔称为总统女士。这实在是太超现实了。”杰米·利兹3月3日发推文说。

“排外的小圈子”

然而，为什么人们感觉他们似乎并不真的生活在这里？

从政治的角度来说，“保持低姿态”是历史悠久的老规矩：在美国，一位前总统表现得比他的继位者更突出或者批评他的继任者会被视为缺乏教养。

当然，奥巴马夫妇其实经常外出做一些演讲，这是每一位前总统和前第一夫人的摇钱树。据多家媒体的报道，奥巴马夫妇得到了有史以来最多的酬金：奥巴马平均每次演讲收入40万美元，米歇尔每场20万美元。

另外，还有一个更加微妙而复杂的现象：他们大多数的亲密朋友都是非洲裔美国人。他们组成了一个排外的小圈子，自娱自乐，不发推特，也不分享他们自己的生活细节。

“非洲裔的华盛顿并不被白人的华盛顿所看到，”一个与他们有一定社交关系但不亲密的朋友说。此外，五六十岁的人们并不会快速拿出手机发推特分享所见所闻。

不过，人们很快就可以看到更多关于奥巴马夫妇的消息了。

米歇尔的自传将在11月上市，而她丈夫的新书将在明年春天出版。两者都包含在与企鹅兰登书屋签下的总额6500万美金的交易里。他们还与Netflix公司签订了年度计划，创作一部系列电影。目前档期还没有确定。

一年前，他们宣布了要在芝加哥南部建奥巴马总统中心，包括一家总统图书馆和一座社区活动中心。“奥巴马基金会”是奥巴马结束总统任期后的重点经营项目，总部位于芝加哥。

可见，尽管奥巴马一家现住在华盛顿，请不要对他们真的“生活在这里”抱有太大希望。（■本报实习生 王佳婧）

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