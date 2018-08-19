韩方离散家属团今集结江原道准备明访朝 有望和家属共处11个小时

【环球网综合报道】时隔2年多，朝韩第21次离散家属团聚将于20日在朝鲜金刚山酒店举行。韩联社援引韩国统一部19日消息称，参加首轮活动的89名韩方离散家属将于当天下午前往江原道束草接受访朝教育，为20日起进行的团聚活动做准备。

韩国统一部表示，包括随行家属和记者等人在内，第一轮访问团共由560多人组成。他们将于当地时间20日上午8点30分乘巴士，经江原道高城的南北出入境事务所(CIQ)入境朝鲜，中午12点30分许抵达金刚山温井阁。考虑到本次活动的参加者大多年事已高，韩朝商定行动不便者在过境时无需下车，可直接在车上接受检查。

据报道，韩朝离散家属从当地时间20日下午3点起在金刚山酒店举行团聚活动。由此，失散至少65年的韩朝骨肉有望在3天时间里见面6次共处11个小时。活动顺序依次为集体见面、欢迎晚宴、单独见面、客房午餐、团体见面、告别见面和共同午餐。团聚家庭21日将在2个小时的单独见面后以家庭为单位，在客房内享受1小时的温馨午餐。本次韩方访问团中最高龄者已有101岁，他将与在朝的儿媳和孙女见面。

4月27日，朝韩领导人举行会晤,双方在会晤后共同发表的《板门店宣言》中表示，将在今年8月15日光复节前后进行离散家属团聚活动。而本次离散亲属团聚活动将于8月20日-26日在金刚山旅游特区举行，团聚活动共分两轮，第一轮为20日至22日，第二轮为24日至26日。

报道称，这将是韩朝自2015年10月之后,时隔2年多再次举行离散家属团聚活动。韩朝以2000年《韩朝共同宣言》为契机，共举行过20次团聚活动和7次视频团聚活动，韩方迄今有4677个家庭的2.3519万人得以团聚。

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