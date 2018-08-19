表情符号：日本最大的出口商品之一

数字化时代，很多人习惯在发手机简讯时加一个“小黄脸”表情符号，也就是“emoji”。据美国有线电视新闻网（CNN）近日报道，语言和数字化通讯专家维维安·埃文斯在新书《Emoji密码》中阐述了emoji对当下人们的社交和语言习惯究竟有何影响。

作者认为，毫无疑问，emoji已成为日本最经典的设计之一。全球约有90%的在线用户频繁使用emoji，每天有60亿个emoji表情符号被传送。不夸张地说，emoji已成为日本最大的出口商品之一。人们甚至也将emoji当作一门艺术。2016年，纽约现代艺术博物馆将emoji列为永久收藏，其中包括176个诞生于1999年的最初版本emoji表情。

上世纪90年代末，东京软件工程师栗田穣崇创作了这些此后风靡全球的表情符号。当时，由于智能手机屏幕还很小，栗田决定设计一些简单的小图标来代替日语文字，让短信交流变得更有趣。在日语中，“emoji”意为“绘文字”，最初是指可以表达文字含义的图片。如今，这些“小黄脸”已家喻户晓，与毕加索、波洛克的“世界名作”陈列在一起。

是否能算一门语言

无论是英语、日语、还是斯瓦希里语，要构成一门语言需要有两大要素：词汇和语法。从这个角度来说，emoji显得尤为特殊，因为它仅凭一些视觉情感符号就可以传情达意。但它很难被界定为一门语言。

首先，从词汇上看，如果把emoji当作一门语言，那么和英语相比，emoji的“词汇量”要小得多。尽管每年都会有新的表情符号诞生，但目前可供使用的emoji表情总数还不到2000个。相比之下，母语为英语的人在幼儿园时的词汇量就达到5000个，在初中时可达到1.2万个。

词汇量的不足带来一个难以克服的问题：使用emoji很难表达清楚一些抽象的想法。比如，“挤眼”“笑脸”“茄子”这些符号可以传达浅显的含义，但要如何表达“沙文主义”“女权主义”“伦理”“反传统”这些概念呢？

其次，是语法的问题。通过语法，我们将不同的词汇组织成完整的句子，这其实是一个非常复杂的过程。但在使用emoji时却完全不存在语法这回事儿。

当然，这并不能阻挡一些emoji狂热爱好者对它的推崇。一位名叫肯·黑尔的设计师曾用emoji翻译经典文学名著 《爱丽丝梦游仙境》。在黑尔看来，emoji即为一种语言，并将自己翻译创作的过程称为“加密语义学”。

数字化时代的表达方式

那么，如果emoji不是一门语言，又该如何定义呢？一些人认为，emoji不过是年轻人聊天时爱用的小玩意儿，会让人退化到黑暗的文盲时期。但显然，这些人并没有真正理解数字化时代通讯方式所发生的变革，也大大低估了emoji作为一种新型通讯工具所具有的影响力。

通常我们会将语言看作是日常交流的必须媒介。但在语言之外，还有很多信息的表达和接受是靠非语言线索完成的，比如手势、面部表情、肢体语言、语气等，都会带来比语言本身更丰富的含义。比如，emoji中常见的表情符号“挤眼”和“微笑”就是非常重要的非语言线索，有助于人们理解这句话到底是什么意思。

在我们日益密切的社交生活中，数字化通讯为人际沟通提供了一条重要渠道。但另一方面，数字化通讯的方式和内容，不可能像面对面交流那样丰富、直接。数字化的符号和文本本身较为贫乏，也会使那些人类语言中所特有的细微表达被淹没。emoji的出现恰好弥补了这一问题：在数字化通讯中，它起到了近似于手势、肢体语言和语气的作用。

试想你给一个朋友发一条短消息：“我跌了一跤，头撞在碗柜上了。”你的朋友很可能不知道是要同情你还是嘲笑你。如果你在这句话的结尾加了个“悲伤”的表情，就相当于提供了一条非语言线索“我很疼”。如果在结尾加了个“笑中带泪”的表情，就带点自嘲的意味。

在这个数字化时代，emoji是顺应新型人际沟通方式的产物。在直白而单调的文本之余，它可以传递最细微的情感，也可以帮助我们更好地表达自己。

(责编：刘晶(实习生)、王欲然)