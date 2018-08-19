上海美术学院师生作品亮相开罗

人民网开罗8月19日电 （记者 刘慧）8月15日至8月20日，“艺域无疆”上海美术学院作品展在开罗杰济拉艺术中心举行。中国驻埃及大使宋爱国、埃及文化造型艺术司司长哈立德等逾百名中外嘉宾出席8月15日晚的开幕剪彩仪式，并在上海美术学院教师代表的陪同介绍下参观展览。

据主办方介绍，共有80余幅师生作品来到开罗，此次展览为期五天。

宋爱国表示，中埃同属文明古国，均创造了举世闻名的灿烂文化，相信埃及朋友通过观看此次画展，能够感受到中国画独特的韵味和意趣，增加对中华文化的了解，促进民心相通，也加深对中埃全面战略伙伴关系的认识。哈立德高度赞赏此次画展，表示这些绘画作品为埃及民众带来了别具东方韵味的视觉盛宴，让他们感受到中国历史之悠久，文化之灿烂，希望中方以后能够举办更多此类活动，进一步加强中埃人文交流。

中国驻埃及大使馆文化参赞、开罗中国文化中心主任石岳文向记者透露，绘画是中埃两大古文明互鉴的重要形式，主办方17日将组织参展师生与埃及当地著名画家交流，以增进相互了解。此外，开罗中国文化中心入秋后还会在开罗歌剧院等地举办规模更大的画展。

据上海美术学院负责人介绍，在丝绸之路两端的中埃两国不仅有着悠久的历史，在艺术上更有许多共通之处，此次展览在是两大古代文明在“一带一路”大背景下更加主动而有意识的文化交流，促进两国在当代艺术领域更深刻的了解。此次展出的作品主要为中国画、油画、版画、雕塑四部分，其形式与题材吸收了不同文化和艺术形式的养分，取材广泛并尝试了新的形式及观念的介入，同时又保留了中国特有的文化气质，树立了文明古国的新形象，展示了中国文化的包容性和不断自我革新的强大生命力。

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