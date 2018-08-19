中国尼日利亚产能和投资合作论坛在阿布贾举行

人民网阿贾8月18日电（记者姜宣）17日，尼日利亚首都阿布贾国际会议中心人头攒动、热闹非凡，由中国驻尼使馆和尼众议院尼中关系委员会共同举办的中尼产能和投资合作论坛在这里隆重举行，驻尼大使周平剑、尼中关系委员会主席雅库布出席了活动并讲话。驻尼使馆经商参赞赵林祥，尼众议院议长、联邦政府秘书、首都区部部长代表，以及尼工业贸易投资部、投资促进委员会和中尼企业界、金融机构共约600余人参加了活动。

周平剑表示，还有两周中非合作论坛将在北京举办峰会。论坛成立18年来，中非各领域务实合作、卓有成效，2015年约翰内斯堡峰会各项后续行动取得了丰硕成果。在尼日利亚，2016年7月，第一条非洲现代化铁路阿布贾-卡杜纳铁路通车；2018年7月，西非第一条城市轻轨阿布贾城铁投入运营；2017年3月，拉各斯-伊巴丹铁路破土动工；宗格鲁水电站和莱基深水港也在建等等，各类合作项目创造了数万个就业岗位。

周平剑说，“一带一路”倡议5年前由习近平主席提出，虽然源于中国，但属于世界。中非双方致力于将论坛北京峰会主题同中非合作共建“一带一路”、联合国2030年可持续发展议程、非盟《2063年议程》和非洲各国发展战略紧密对接，中非合作共建“一带一路”将为非洲发展提供更多资源和渠道，扩大市场空间，拓宽发展前景。此时，习近平主席正热切期盼着非洲各国领导人到来，共商中非合作大计。相信论坛北京峰会在各国努力下，必将成为加强中非团结与合作的又一历史性盛会。

雅库布表示，尼中双边关系走过了47个年头，今天，尼中关系达到了令人羡慕的高度，成为中国与其它发展中国家关系的领跑者。尼日利亚珍惜同中国的关系，特别是2015年约翰内斯堡峰会签署的10大合作领域上，尼成为直接受益者，铁路基础设施和农业现代化显著改善。我们相信论坛北京峰会将会成功促进当前成果翻翻，进一步扩大能力建设项目之窗。作为政策制定者，我们的任务就是确保政策的有效性，以保护外国投资，强化两国关系。

论坛期间还举办了中尼产能合作成果展，20多家中国大中型企业参加了展览并设置了展厅，吸引了尼日利亚众多企业前来参观及洽谈业务。谈到参展初衷，来自广东奥贡自贸区私企永瀚公司老板廖金荣拉着记者说，尼日利亚经济社会发展进步中国企业功不可没。他称，13年前刚来时，很多当地人从一开始就跟着我，一直到现在，结婚生子，有的还要把亲戚朋友介绍进来，甚至有的还要走后门挤进来。尼日利亚近年来变得越来越稳定，这里面，中国企业做出了很大贡献，从原料、用工、销售，我们可以一条龙在这里实现，为当地解决了大量就业问题，社会当然就会稳定了。但是我认为，归根结底，并不是因为我们的企业有多么牛，而是中国真的强大了，人家不得不高看我们了，也学会主动保护我们了！

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