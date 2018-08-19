中越两军医疗队将开展边境联合义诊

人民网讯 （周娜）中国人民解放军一支由30人组成的医疗队8月18日从广州出发，赴越南参加主题为“携手服务军民，共创健康未来”的中越两军边境联合义诊活动。

中央军委后勤保障部卫生局医疗管理处处长王树千大校介绍，这是中越两军卫勤领域首次境内外全程一体协同开展联合义诊活动。

据介绍，中国人民解放军医疗队将与越南人民军医疗队在越南高平省复和县、中国广西壮族自治区崇左市龙州县联合开展为期7天的义诊活动。此次义诊从8月22日一直持续到8月28日。

参加此次任务的医疗队主要从联勤保障部队桂林联保中心广州总医院和中国人民解放军陆军军医大学抽组，均为国内综合性三甲医院。医疗队员包括内科、外科、眼科、口腔科、妇产科、儿科、传统医学等学科，携带心电图、B超、X光、化验检查等设备。其中，联勤保障部队桂林联勤保障中心广州总医院为主组成的医疗一队，进入越南境内会同越方医疗队开展第一阶段活动；陆军军医大学第二附属医院为主组成的医疗二队，在我国广西境内会同进入我境内的越南人民军108医院、传统医学院抽组的约30人医疗队开展第二阶段活动。（完）

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