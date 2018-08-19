“中国是国际贸易体系的受益者，也是这一体系的捍卫者，中国竭力维护多边贸易体制体现了共赢思维。”国际货币基金组织亚太部高级经济学家丁鼎日前在接受本报记者采访时表示。

国际货币基金组织公布的最新一期《世界经济展望》报告认为，美国近期宣布和预期采取的提高关税政策等措施，导致贸易冲突升级的可能性加大，将对市场信心、资产价格和投资造成不利影响，可能造成经济复苏进程脱轨，世界经济中期增长前景受到抑制。

“我们将密切关注并评估事态发展。”丁鼎表示，“我们希望相关国家避免采取非常规措施，应当在开放、以规则为基础的多边体系下开展贸易合作，化解贸易紧张局势。”丁鼎认为，过去几十年，国际贸易和多边主义的发展，给绝大多数国家带来了益处。作为受益国，中国一直致力于维护多边合作的国际秩序，尤其是自2001年加入世界贸易组织以来，中国为维护和发展国际贸易体系发挥积极作用。

《世界经济展望》报告同时认为，当前许多政治风险以及贸易方面的问题，都源于一些国家的非包容性增长和结构性转型遭遇挫折。在应对这些挑战时，各国必须抵制内向型思维，继续维护和加强多边贸易体制，减轻全球失衡，促进金融稳定等。

作为多年跟踪、研究中国经济的专家，丁鼎高度肯定中国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段的努力，这意味着中国不再一味追求速度和数量，而是寻求实现更为可持续、更具包容性、更加绿色的发展。他表示，虽然近年来中国经济增速放缓，但发展势头依然强劲，发展空间依然很大，中国经济对全球经济增长的贡献还会保持在较高水平。

“国际货币基金组织赞赏过去几年中国在经济领域取得的改革成就。”他举例说，中国有效降低金融风险，经济增长对信贷的依赖程度有所下降，在解决产能过剩、污染防治等方面取得积极进展。在金融监管方面，中国去年成立国务院金融稳定发展委员会，统筹协调金融稳定等问题，也是行之有效的举措。

谈及中国改革开放40年取得的成就，丁鼎认为，“中国改革开放令中国和世界受益”。他说，中国自身取得的成功是前所未有的，从世界最贫穷的国家之一发展成为世界第二大经济体，成功让7亿多人摆脱贫困，是非常了不起的成就。与此同时，中国还成为带动世界经济复苏和增长的重要引擎，尤其是在2008年国际金融危机发生后，中国经济表现对世界经济起到至关重要的拉动作用。中国计划到2020年实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，如果这一目标能够如期完成，又将是人类历史上一项了不起的成就。

丁鼎表示，中国实行改革开放，深度融入了现行国际体系。未来中国开放的步伐会进一步加快，开放水平会进一步提高，这既符合中国自身的利益，也将给世界各国带来更多机遇。

（本报华盛顿8月18日电）

《 人民日报 》（ 2018年08月19日 03 版）

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