中东线上经济潜力正被发掘（共商 共建 共享·一带一路倡议五周年）

两名工人在阿联酋由中国浙江执御信息技术有限公司打造的跨境购物网站JollyChic的仓库工作。

王晶晶摄

今年7月，中国国家主席习近平访问阿联酋期间，中阿在阿布扎比共同签署了一份备忘录，决定建立电子商务合作机制，支持两国企业开展电子商务项目合作，包括通过电子商务推动各自国家优质特色产品贸易、开拓中阿经贸合作新途径和新领域，不断提升两国贸易便利化程度和合作水平。

阿联酋占据中东电商市场半壁江山。从某种程度上说，这一政府间共识的达成是近年来中国与阿联酋乃至中东地区电商合作快速发展的结果。中东电商市场虽体量不大，但近年来年均增长率约20%，被业界称为“现象级”，这一增长与中国企业在当地的发展密不可分。

中东地区的电商市场潜力巨大

中东具备发展电商的各项条件。中东电商专家邹昶华告诉本报记者，互联网渗透率、人均可支配收入、消费便利性、线上线下互补性是衡量电商发展潜力的主要指标。目前，中东主要市场阿联酋、沙特，智能手机普及率都超过70%，卡塔尔的移动网络渗透率甚至超过90%；中东主要国家人均可支配收入普遍较高；电商主力消费群体为女性；当地线下商品尤其是小商品匮乏，需要线上市场作补充。值得一提的是，沙特等产油国近年来着力摆脱对石油产业的过度依赖，转向现代服务业，为电商发展创造了得天独厚的环境。

中国小商品贸易商很早就在迪拜开始了经营。2004年，迪拜龙城开业，来自中国各地的商品应有尽有。2008年国际金融危机之后，由于多重因素影响，迪拜龙城经营状况日益严峻。2013年开始，随着“一带一路”建设开始推进，区内互联互通水平提升带动物流、关税成本的下降，省去中间环节的跨境电商应运而生。

中东地区的电商市场潜力巨大。咨询公司高德纳2016年所做的一份研究报告显示，当年中东电商市场规模为50亿美元左右，占该地区国内生产总值1%不到，而在中国等电商较为发达的国家，该比例早已突破10%。中东地区只有不到两成的企业有网店，九成线上产品都来自中东以外地区。

“跨境电商把中国制造直接送到中东消费者面前”

浙江执御信息技术有限公司旗下的跨境电商JollyChic 5年前开始进入沙特市场。该公司负责人丁伟表示，中国电商的优势来自两方面：一是品类齐全、物流便捷的供应链；二是灵活的互联网思维，购物节营销、网红店等概念均首创于中国。“虽然有业界人士称中国制造业的成本在上升，一些跨国企业开始向东南亚国家转移工厂，但中国几十年来形成的完整制造业体系拥有无可比拟的竞争力。”丁伟说。

“跨境电商把中国制造直接送到中东消费者面前。”在接受本报记者采访时，中东电商平台Wadi的印度籍联合创始人普拉提克·古朴塔感慨道。总部位于迪拜的Wadi创立时间也在2013年前后，但初期主要依赖当地供应商。一段时间后，古朴塔发现这些合作伙伴只是中间商，产品的最终来源地还是中国。为此，他借鉴中国同行的经验，专门在深圳设立了一个20人的采购办公室，大大降低了成本。同时，他认真研究淘宝鼓励卖家个性化经营、重视店铺装修的做法，细化网站产品品类，并开设了专门针对中国卖家的专区。

“中国近年来浓厚的创新创业氛围也在一定程度上造就了跨境电商的崛起。”古朴塔特别提到，中东电商市场初期由于容量小，进入有障碍，没有引起大型电商企业的重视，而中国由于浓厚的创新创业氛围，很多创业企业在风险投资支持下前往中东开拓市场。

在中东地区从事跨境电商需要考虑当地的特殊国情。同款产品在沙特受物流、仓储、配送等方面因素影响，价格时常较中国贵上近一倍。原因在于中东民众对网络支付、提前付款等支付方式不够信任，导致货到付款现金占款要求较高。丁伟表示，他们目前的做法是，通过客服与消费者反复确认，减少无效运单，降低订单取消率。

“双11”“双12”“618”等购物节是中国电商近年创新的商业模式，缘起于年底清理库存的需要。在伊斯兰国家也有类似的时间节点。JollyChic等企业与当地合作伙伴一道，办起了“斋月购物节”。同时，针对当地物流体系不健全、强调家庭生活私密性等特点，JollyChic以及来自中国广州的Fordeal等中企在升级本地仓储的基础上，搭建了自有配送体系。在利雅得一家官方智库供职的萨玛亲身经历了这一变化。她告诉本报记者，现在非海淘产品最快一天就能收到，以前可能需要一周时间，她身边的女性朋友越来越把网购作为生活，尤其是炎炎夏日的一部分。古朴塔认为，中东国家物流不发达，电商企业刚起步，困难肯定会很多，但未来发展前景一定会非常广阔。

一带一路倡议对降低区域内物流成本起到了积极作用

阿联酋中小企业联合会汇集了500多家阿联酋境内的优秀创业公司。“中国互联网企业的积极有为正在产生‘鲇鱼效应’。”该联合会主席阿卜杜·萨希博·萨吉瓦尼表示，联合会的会员企业有超过一半涉及互联网行业，企业主把中国作为重要的采购基地，会定期前往中国向同行取经。迪拜互联网城执行主任艾马尔·马利克在接受当地媒体采访时说，中国是阿联酋最为重要的国际贸易伙伴，阿联酋近年在科技、投资及贸易领域的改革，离不开中国公司的参与和推动，“一带一路”倡议对降低区域内物流成本起到了积极作用。他相信，随着阿联酋对外国投资者准入制度的进一步放开，更多中国企业将在这里找到投资机会。

事实上，不仅是创业企业，一些传统行业的商业巨头也在谋划O2O（线上到线下）转型。2017年3月，亚马逊收购中东老牌本地电商Souq。拥有世界最大购物中心迪拜购物中心的阿联酋房地产开发商也宣布投入10亿美元，打造中东版“阿里巴巴”。

业界人士认为，尽管中东这个新兴电商市场正吸引越来越多的资本和创业者加入，中企跨境电商依旧将在其中扮演重要角色。邹昶华说：“更多竞争者的加入说明中东线上经济的潜力正被发掘，蛋糕将被做大。在两国政府共识的引领下，中国企业对自身独特的比较优势充满信心。”

（本报阿布扎比电）

《 人民日报 》（ 2018年08月19日 03 版）

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