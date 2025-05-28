人民网河内5月28日电（记者杨晔）越南外贸大学2025年华语辩论赛总决赛25日在河内举行，本届辩论赛主题是“踔：自胜者强，创新迭代”。来自越南外贸大学（WEIYI队）、河内国家大学下属外国语大学（辩中有变队、乐之者队）、河内大学（金枝玉叶队）、外交学院（欢赢光临队）、河内国家大学下属外语高中（沧浪三影）等五所学校的6支代表队入围了总决赛。越南外贸大学中文系主任黎光创、中文系副主任黎清垂杨、共青团委员范氏明芳，越南社会科学翰林院中国研究所裴氏秋贤博士，河内国家大学下属外国语大学中文系语言学组组长郑清河、河内国家大学下属外国语大学科学处副处长陈氏黄英、外交学院中文系副主任陈玉宁、越南外贸大学中文系中国教师张瑶、菲尼卡大学中文系硕士阮秋玄、东都大学中文系副主任陈氏清廉，越南外贸大学中文系博士邓氏垂玲、越南外贸大学中文系博士陈秋明，以及中越两国企业界嘉宾和越南高校和中学学生300余人参加了活动。

比赛现场，各支代表队围绕辩题展开激烈辩论，展现出越南高校和中学中文专业学生优良的中文水平。最终，河内国家大学下属外国语大学辩中有变队荣获冠军，河内大学金枝玉叶队和越南外贸大学WEIYI队分获亚军和季军。来自河内国家大学下属外国语大学辩中有变队的黎文大同学和来自越南外贸大学WEIYI队的陈青竹同学分获最佳辩论风采奖和最佳辩手奖。

本届比赛由越南外贸大学、外贸大学中文系和外贸大学中文俱乐部主办。越南外贸大学华语辩论赛已成功连续举办多届，旨在为越南热爱中文的大中学生提供高质量的学术交流平台与中文学习技能展示舞台。

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