人民网迪拜5月28日电（记者张志文）第四届亚洲地区中国和平统一促进会联合总会（亚洲统促总会）日前在阿联酋迪拜举行换届典礼大会，阿联酋统促会会长陈志祥当选亚洲统促总会新一届会长。

张益明大使致辞。人民网塔里克·易卜拉欣摄

中国驻阿联酋大使张益明在致辞中高度评价亚洲统促总会为凝聚亚洲华侨华人反“独”促统所做的工作。他强调，2025年是台湾光复80周年，两岸终将统一、也必然统一。张益明勉励新一届亚洲统促总会以爱党爱国为不变底色，坚决与一切分裂行径作斗争，团结台湾同胞，促进交流交融，发挥桥梁纽带作用，巩固扩大国际社会坚持一个中国原则的格局，为实现祖国完全统一、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献。

陈志祥在发言中表示将恪尽职守、不辱使命，与新一届理事携手并肩，肩负时代责任，增强家国情怀，勇担历史使命，在中国和平统一促进会指导下，凝聚侨心侨力，高举爱国旗帜，坚定不移地团结一切爱国力量，为早日实现祖国完全统一作出新的更大贡献。

亚洲统促总会还宣布了《亚洲宣言》。《宣言》说，亚洲统促总会将以亚洲为阵地，以和平为旗帜，以统一为使命，团结一心，勇毅前行，为实现中华民族的伟大统一与光辉未来而努力奋斗。

中国和平统一促进会办公室主任贾超为、亚洲17国共25家统促会会长、阿联酋侨胞等660人与会。

欧渤芊总领事致辞。人民网塔里克·易卜拉欣摄

当天，第二届中东华侨华人促进中国和平统一论坛和反“独”促统亚洲高峰论坛在迪拜成功举办，中国驻迪拜总领事欧渤芊在活动上致辞并发表了《恪守一个中国原则 正确认识台湾问题》讲话，来自沙特、科威特、阿曼、伊朗等中东和世界多个国家的侨领代表300余人参会。与会侨胞围绕当前海外反“独”促统形势热烈讨论，一致表示祖国统一势不可挡，将主动肩负历史责任和光荣使命，为祖国统一大业注入“侨动力”。

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