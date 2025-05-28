人民网伦敦5月27日电（徐量）布加勒斯特消息：中国联通（欧洲）呼叫中心挂牌暨产品推介会日前在罗马尼亚布加勒斯特成功举办。中国驻罗马尼亚大使馆经济商务参赞宋先茂、罗马尼亚中国企业联合总会会长朱丽霞、荣耀罗马尼亚公司总经理林代勇、罗马尼亚中资企业商会会长单位代表何金明以及来自金融、能源、电商、教育和文旅等不同行业的60余位嘉宾出席活动。

中国和罗马尼亚各界嘉宾出席中国联通（欧洲）呼叫中心揭牌仪式。主办方供图

揭幕仪式前，与会嘉宾一行首先参观了中国联通（欧洲）呼叫中心现场及业务流程外包运营区域。中国联通（欧洲）运营有限公司（简称联通欧洲公司）副总经理穆岩军向在场贵宾详细介绍了中国联通国际海陆缆全球通信资源布局，以及业务流程外包中心在本地化支持、多语种服务、智能工单处理等方面的能力。据介绍，联通欧洲公司将以呼叫中心启用为契机，持续提升本地服务，深化中欧互联，依托全球网络优势，扎根欧洲、服务全球，携手各界打造智能高效的数字化未来。

联通欧洲公司副总经理穆岩军向宋先茂参赞介绍中国联通国际网络资源能力。主办方供图

随后，联通欧洲公司总经理薛文霞在欢迎致辞中表示，中国联通（欧洲）呼叫中心正式揭牌，标志着公司本地服务能力的跃升。未来，中国联通将携手秉持开放合作的理念，携手各界伙伴，共同推动数字化、智能化、国际化发展进程。 何金明在致辞中指出，在共建“一带一路”倡议的引领下，协会致力于为在罗中资企业搭建高效、紧密的服务与交流平台，促进资源共享与合作共赢。他同时对中国联通（欧洲）呼叫中心的落地表示热烈祝贺，并期待未来与中国联通罗马尼亚分公司携手深化合作，共促发展。

中国驻罗马尼亚大使馆经济商务参赞宋先茂与中国联通欧洲公司总经理薛文霞共同为“中国联通（欧洲）呼叫中心”揭幕。主办方供图

本次活动还设置了中国联通产品推介环节，重点介绍了中国联通国际在专线联网、跨境云服务、AI智算、云讯通业务流程外包以及数据中心资源方面的最新解决方案。通过现场演示与互动交流，来宾对中国联通在联通通信和算网数智方面的能力有了更深入的了解。

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