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千名中国游客开启柬埔寨深度游

2025年05月28日09:28 | 来源：人民网－人民日报海外版
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中国游客在柬埔寨金边大皇宫合影留念。
中旅旅行供图

​本报电（安畅）近日，2025“中柬旅游年”开幕式暨“水韵江苏—多彩高棉”专场文艺演出在柬埔寨金边举行。由中国旅游集团旅行服务有限公司（以下简称“中旅旅行”）策划组织的“中柬旅游年”千人游暨民间使者系列团在北京、上海、江苏、云南四地同步出发，深度探访柬埔寨文化遗产与地域风貌。

本次活动是对2024年中国旅游集团与柬埔寨旅游部签署合作备忘录的深化落实，加强了双方在旅游领域的友谊与合作。中旅旅行充分发挥资源整合优势与产品创新能力，精心打造了“柬埔寨全景游”“柬埔寨金边·吴哥双城深度游”民间使者系列团产品，深度挖掘柬埔寨历史文化内涵，带领游客参观金边大皇宫、独立纪念碑、塔仔山等历史地标，感受传统与现代交融的城市风貌；前往吴哥窟景区，游览大吴哥王城、巴戎寺等世界文化遗产，近距离观赏高棉古代建筑艺术瑰宝。

以“中柬旅游年”千人游暨民间使者系列团为起点，中旅旅行将充分发挥央企平台优势，通过优化旅游产品供给、创新服务模式、加强市场推广等举措，推出相关系列团产品，同时增加小团组家庭定制游和主题类特色产品，满足不同游客群体的多元化需求。

未来，中旅旅行将持续深化中柬旅游合作、人文交流互鉴，吸引更多中国游客前往柬埔寨，同时积极推动柬埔寨游客来华旅游，促进两国之间的双向旅游市场繁荣。

(责编：崔译戈、张悦)

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