朱金宜

茶是一种饮品，更是一种文化符号。一片小小的茶叶，搭乘商船漂洋过海，抵达世界不同角落，让中国味道香远益清，也让茶艺等尽显传统文化之美的中国意象深入人心。以茶为桥，吸引外国民众来一场中国之旅，与其说是“舌尖上的诱惑”，不如说是魅力十足的“中国味”的召唤。

中国旅游研究院一项针对入境游客的调查显示，六成以上的受访者将体验中国文化作为来华旅行的主要目的，中国文化和美好生活体验已成为外国游客入境游的核心吸引力。茶、陶瓷、丝绸、长城等具有浓郁“中国味”的文化符号，既是长存于外国游客心目中的美好想象，又是外国游客踏上中华大地、读懂中国文化的窗口。如何让经典文化符号变得生动可感，让游客在短暂的旅途中得以深度窥见博大文化之内涵，是各地盘活历史特色文化资源，以文化吸引力获客、留客的必答题。

积极有益的尝试正在各地涌现。在浙江杭州，茶主题研学课程、茶村民宿等旅游产品及业态，让游客既能参与到采茶、炒茶的农事体验中，又能居住在环境优美的茶园中；在江西景德镇，走进一家陶艺工坊，游客可以亲手捏制陶泥，拉坯上釉，见证“泥巴变陶瓷”的艺术蝶变；在广东广州，游客可以体验“三洗九煮十八晒”的香云纱制作工艺，触摸这种被誉为“软黄金”的织物之美……

不断创新的文化表达方式，让“中国味”更加意蕴丰厚、大放异彩。期待更加多元的文旅产品让越来越多的新友故交慕文化之名出游，将更多外国游客“请进来”，让他们在愉快的旅途中与可信、可爱、可敬的中国心相印、情相牵。

(责编：崔译戈、张悦)