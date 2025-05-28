本报记者 朱金宜

来自中国的茶艺师在瑞士“茶和天下·雅集”活动上泡茶。

新华社记者 连 漪摄

为庆祝5月21日“国际茶日”，5月以来，文化和旅游部在全球多国举办“茶和天下·雅集”系列活动，以茶为媒，让外国民众感受中国茶文化魅力，邀请外国民众循着茶香来中国走走看看。

在瑞士的雪山上喝一杯中国茶，是怎样的体验？国际茶日当天，在海拔2100多米的瑞士菲斯特山山顶，来自瑞士、中国、印度、美国等国家和地区的近百位中国茶爱好者共聚茶会，一边品茗，一边观赏雄伟壮丽的艾格尔雪峰。来自中国的茶艺师现场冲泡福建大红袍茶和茉莉花茶，展示不同品种茶的制作技艺与泡茶方式，并介绍了中国茶与牛奶、咖啡甚至酒类混合调制饮用的“新饮法”，令人耳目一新。

瑞士青年小提琴家马文·那夫演奏的中国传统曲目《茉莉花》，为茶香氤氲与雪山美景增添了别样的氛围。在开放式的活动现场，不少来菲斯特山游玩的国际游客也品尝到了来自中国的热茶，让旅途更加有趣。

中国驻苏黎世旅游办事处主任刘海生表示，作为红茶与乌龙茶的发源地，福建武夷山素有“茶文化圣地”之称。这座浸润着茶香的灵秀山脉已与菲斯特山缔结为“姐妹山”，实现了“万里茶道”与阿尔卑斯雪峰的跨国文化对接。欢迎全球朋友走进中国，品茗观景，领略东方之美。

在越南河内的活动现场，《采茶》《好一朵茉莉花》等歌舞表演精彩纷呈，茶艺表演、茶文创产品体验区等活动区域也让不少越南当地民众驻足流连。今年是中越建交75周年暨“中越人文交流年”。现场还举办了胡志明足迹中越友谊广西红色旅游线路推介活动，共推介6条红色旅游线路，充分结合胡志明在广西的革命历程，面向越南党员干部、青少年、中老年等不同游客群体，设计了不同的游线。

“未来有机会，我想来中国学习茶艺。”在老挝首都万象，市民苏南缇妮品尝了“茶和天下”活动现场的茉莉花茶后，萌生了想来中国深度游玩的想法。老挝旅游协会副会长本佳玛表示，协会将积极发挥桥梁作用，发动更多会员单位推广中国的旅游线路，设计适合老挝游客的定制化产品，助力中老旅游合作，为两国旅游业发展注入新动力。

在日本大阪中之岛美术馆里，主题演出《白居易的春日茶会》以白居易与茶及友谊的故事为核心，通过诗意化的舞台表现，带领观众沉浸式体验大唐文人的风雅生活。演出以“三道茶”为线索，依次呈现牡丹花茶、卢仝煎茶和宫廷唐茶三大篇章，借助诗意叙事和浓郁唐风的舞台设计，将茶会的三个阶段巧妙串联，营造出雅致而富有文化韵味的艺术氛围。

在为期4天的“茶和天下·豫见洛阳”雅集活动中，主题茶会、非遗展示与沉浸式体验巧妙融合，以茶为线索复刻呈现河南洛阳的唐风古韵和千年诗意，向日本民众传递“以茶会友、以茶言和、以茶通心”的文化精神。来自中日文化与旅游界的上百名嘉宾共赴盛会，在活动现场体验制作绿松石铜牌、身着唐代服饰等，品一场诗意茶宴。

此外，“茶和天下·雅集”系列活动还走进美国、奥地利、斯里兰卡、孟加拉国、科威特等地，以多种形式展现中国茶文化的丰富意蕴，与各国友人以茶相会，共叙友谊。

作为联合国大会设立的国际性节日，“国际茶日”已经走过6个年头。中国常驻联合国代表团临时代办耿爽表示，茶是经济发展的民生之叶、生态文明的绿色之叶、文明交流的和平之叶。促进和发展茶种植、茶经济、茶文化，是践行全球发展倡议和全球文明倡议，促进各国共同繁荣、相互交融的有益实践。

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