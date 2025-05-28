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塞尔维亚教练的中国篮球梦

2025年05月28日09:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　“我希望成为塞尔维亚和中国体育交流的桥梁。”塞尔维亚籍篮球教练博杨·波波维奇对新华社记者说。在第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会首次设立的魅力中东欧专区内，一幅鲜艳的展板展示着波波维奇正在从事的中塞篮球合作项目。

　　“今年是我在中国生活的第七年，在中国发展篮球事业，我感到自在又有意义。”42岁的波波维奇说。

　　2019年，波波维奇与中国合伙人李艳贝联合创立宁波中塞体育文化传播有限公司（以下简称“中塞体育”），致力于促进中塞体育文化交流、提升中国青少年体育能力。公司篮球板块的主要业务包括：推动塞尔维亚青训体系和教练员培训体系本土引进与融合，打造跨国篮球竞技和文化交流平台，促成国际赛事举办。

　　“来到中国的第一年，中国人对篮球发自内心的热爱深深吸引了我。中国青少年潜力巨大，我希望用我的专业知识和职业经验帮助他们成长。”波波维奇说。

　　波波维奇拥有13年的篮球执教经验，目前他正通过接触中国从小学至大学不同年龄段的学生，积累经验以制定符合中国国情的培训体系。中塞体育已为浙江宁波1200余名青少年提供了专业篮球培训。去年8月，公司带领学员前往塞尔维亚，与欧洲多国篮球少年一起参加了为期10天的中塞篮球夏令营。

　　波波维奇介绍，中塞体育还在引入塞尔维亚的网球、柔道等合作项目。“我们的目标是打造中塞从国家到地方多层次的体育合作项目。”

　　（据新华社电  记者钟雅）

(责编：崔译戈、张悦)

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