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“峇峇回来了”系列活动传续新加坡华人情缘

本报记者 高 乔
2025年05月28日09:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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观众在参观新加坡庆德会故事专题展览。
泉州华侨历史博物馆供图

　　近日，“峇峇回来了”系列活动在福建省泉州市泉州华侨历史博物馆举办。

　　“峇峇”是指在印尼、新加坡、马来西亚等东南亚国家土生土长的华裔男性后代，华裔女性后代则被称为“娘惹”。峇峇娘惹文化是15世纪以来中国移民与东南亚当地居民通婚形成的特殊族群——峇峇娘惹，所创造的独特文化体系。

　　此次系列活动包含新加坡庆德会故事专题展览、新加坡华侨历史文化讲座、“雅·喜番”华侨文创驿站开业、娘惹装手工体验活动等。这些沉浸式、互动化的文化体验，让厚重的华侨历史文化资源借由博物馆向更广阔民众传播。系列活动由泉州市侨联指导，泉州华侨历史博物馆、泉州华侨历史学会、新加坡·庆德会联合主办。

　　泉州市侨联党组书记、主席温锦辉在活动开幕式上表示，泉州与新加坡的情缘跨越千年，作为古代海上丝绸之路的东方起点，宋元时期泉州的商船穿越万里重洋，与新加坡结下了深厚的商贸纽带，无数泉州先民更将闽南文化融入新加坡，共同谱写了海上丝路传奇。希望此次与新加坡庆德会的深度合作，能让更多人走进这段波澜壮阔的历史，感悟先辈们坚韧不拔的奋斗精神，传承中华民族乐善好施、守望相助的传统美德。这种精神，不分国界、跨越种族，将为促进中新两国民间友好往来注入强大动力。

　　新加坡庆德会的故事专题展览与讲座是此次活动最重要的组成部分。“守望相助——新加坡庆德会的故事”专题展览以“早期新华社会”“义结金兰——庆德会成立”“扶危济困——庆德会会务”和“建筑瑰宝——庆德楼”四大篇章系统追溯庆德会近两百年发展轨迹与文化传承。展览通过大量珍贵的老照片、翔实的历史文献及实物资料图片，全方位展现庆德会历史脉络和重要标志事件，带领观众深入感受其承载的人文情怀与艺术魅力。

　　新加坡庆德会会长陈坤祥在展览开幕式上深情回顾了庆德会自1831年创立以来的发展历程，讲述了36名土生华人在新加坡守望相助的感人故事。他表示，庆德会作为新加坡历史最悠久的华人互助团体，见证了先辈们的奋斗，其蕴含的互助精神与公益美德是连接新泉两地的重要精神财富，希望借此活动进一步深化两地文化交流与合作。

　　在新加坡华侨历史文化讲座《探索发现——庆德会两百年密码》上，新加坡历史学者柯木林围绕庆德会在哪里、如何被发现、庆德会何以诞生、庆德会的管理哲学、庆德会现状等方面内容，为听众层层揭开庆德会历经两百年岁月浮沉的历史故事。

　　作为中国知名侨乡，泉州与新加坡的交往源远流长。宋元时期，泉州的商船穿越重洋，与新加坡结下深厚的商贸纽带；大批泉州先民漂洋过海，在狮城落地生根，将闽南文化的基因融入当地，与多元文明交相辉映，成为两地共同的精神财富，为今天的文化对话奠定基础。

(责编：崔译戈、张悦)

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