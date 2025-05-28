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第二十一届文博会：

国际化“朋友圈”不断扩展

2025年05月28日09:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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观众在文博会现场翻看展品。
杨  洁摄（人民视觉）

观众在文博会现场围观机器人弹钢琴。

杨  洁摄（人民视觉）

　　新华社深圳电（记者梁希之）第二十一届中国（深圳）国际文化产业博览交易会共展出文化产品超过12万件，4000多个文化产业投融资项目在现场展示与交易，主会场、分会场、各相关活动点总参与人次达220多万……为期5天的文博会近日落下帷幕。

　　来自文博会组委会的消息显示，本届文博会6280家政府组团、文化机构和企业线上线下参展，比上届增加265家。主展区“文创中国”展区阵容全面升级，从上届1300余平方米扩大到3000平方米，吸引100余家机构、企业和知名IP携重量级文创产品参展，数十座文化殿堂的镇馆之宝、文创IP齐聚深圳。

　　本届文博会国际化“朋友圈”不断扩展，共建“一带一路”国家参展数量、全球合作机构、参展产品品类均创历史之最。65个参展国家和地区中，超50个来自“一带一路”沿线，波兰、奥地利、罗马尼亚、俄罗斯、巴西、阿根廷、沙特阿拉伯、尼泊尔、韩国、泰国、印度尼西亚、埃及、加纳、乌干达等国家纷纷携特色文化精品亮相。

　　首次设立人工智能展区，吸引了60余家人工智能领域“常青顶流”企业和“破圈新秀”企业参展，通过AI全应用场景呈现、AI科技演出、AI共创互动等创新方式，打造沉浸体验、双向对话的全新文化体验，集中展示AI技术如何重塑文化产业的形态与边界，AI成为本届文博会的创新亮点和最大看点。来自全国的AI机器人矩阵琳琅满目、应接不暇，从AI弹奏钢琴，到人机棋艺对决，再到机器人挥毫泼墨、数字算法刺绣，“科技+文化”作为文化产业新的发展趋势，在这届文博会上得到充分体现。

　　本届文博会通过丰富的展览内容和体验项目，激发了文化消费的新活力。展会精心设置多个特色专题展区，全面覆盖非物质文化遗产、文创产品、游戏电竞、潮玩文化等多元领域，全方位推动文化、旅游、体育等领域的消费潜力充分释放。首次打造国家对外文化贸易基地（深圳）演艺出海推介舞台，展期5天共组织了10余个舞台艺术类型、50余个精品演艺项目进行现场展演、推介，助力中国演艺精品“走出去”。

(责编：崔译戈、张悦)

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