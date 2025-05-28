打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第十六届巴黎中国电影节开幕 中法电影人共襄文化盛举

2025年05月28日09:13 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网巴黎5月27日电（记者于超凡）当地时间5月26日，第16届巴黎中国电影节在巴黎中国文化中心、巴尔扎克电影院揭幕。本届电影节由巴黎中国文化中心、法中文化协会联合主办，中国电影资料馆、中央广播电视总台法语频道、河南广播电视台、河南省电影局、法国国家电影与动画中心与法国电影联盟等机构协办，并获得中国国家电影局的大力支持。

中国驻法国使馆公使陈力、国家电影局副局长陆亮、巴黎中国电影节主席及创始人高醇芳、巴黎中国文化中心主任王萌、巴黎中国电影节推广大使菲利普·穆伊尔、巴黎中国电影节推广大使林鹏，导演胡玫、刘苗苗、王超，制片人李俐、刘新元，演员汪飏，及《唐宫夜宴》制作团队代表等近500位中法电影人及各界嘉宾出席开幕式。

陆亮致辞表示，电影在促进中法人文交流方面具有独特而重要的作用。他希望双方电影人继续加深合作，为推动电影艺术与技术融合发展、促进全球电影行业繁荣稳定、深化两国人文互通贡献新力量。

巴黎中国电影节主席及创始人高醇芳在开幕仪式上致辞。主办方供图

巴黎中国电影节主席及创始人高醇芳在开幕仪式上致辞。主办方供图

高醇芳回顾了电影节二十余年的发展历程，强调与巴黎中国文化中心的深度合作为本届活动注入了崭新活力。电影节推广大使菲利普·穆伊尔表示，每届电影节展映的中国影片类型丰富、制作精良，既彰显了中国叙事的多元面貌，也为中法合作提供了广阔舞台。

王萌致辞表示，今年适逢电影诞生130周年与中国电影诞生120周年，电影节以“文学改编”为主题，精选多部文学改编影片与喜剧佳作，并策划中国民乐配乐默片音乐会、数字虚拟现实电影展映、无锡城市专场及中法影视论坛等特色活动，全方位呈现中国电影文化的发展脉动。

多位参展影片主创代表与现场观众热情互动。中法嘉宾体验了中国首部虚拟现实电影《唐宫夜宴》，沉浸式感受大唐盛世之美。制片人王男介绍，《唐宫夜宴》以传统文化为内核，以科技为依托、以空间叙事为表达方式，为海外观众打开感知中国文化的全新窗口，让更多海外观众深入了解并走进中国历史，推动中法文化交流互鉴。一位法国观众体验后表示，“我仿佛走进了盛唐宫廷，身临其境地看到了璀璨辉煌的宴席和舞蹈。”

巴黎中国电影节为中法电影同仁搭建起交流互鉴的舞台。汪飏表示，能在本届电影节展映自己主演的《柳浪闻莺》倍感荣幸，希望更多的法国及欧洲观众能够通过中国电影走近中国文化，也期待更多中国的演员在欧洲乃至全球舞台绽放光彩。

法国电影从业者伊埃斯说，她几乎每届巴黎中国电影节都会参加。她对中国导演的创作风格和影像语言充满兴趣，今年电影节的片单让她格外期待，希望通过本次影展深入了解中国文学改编电影的魅力。

第十六届巴黎中国电影节将自即日起持续至6月14日，其间将举行电影展映活动并举办多场论坛，聚焦“中法电影改编”“青年导演及短片发展”“人工智能与电影”等前沿议题展开深入交流。

《红楼梦之金玉良缘》作为本届电影节开幕影片在巴尔扎克电影院上映。主办方供图

《红楼梦之金玉良缘》作为本届电影节开幕影片在巴尔扎克电影院上映。主办方供图

(责编：刘叶婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部