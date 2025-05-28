人民网巴黎5月27日电（记者于超凡）当地时间5月26日，第16届巴黎中国电影节在巴黎中国文化中心、巴尔扎克电影院揭幕。本届电影节由巴黎中国文化中心、法中文化协会联合主办，中国电影资料馆、中央广播电视总台法语频道、河南广播电视台、河南省电影局、法国国家电影与动画中心与法国电影联盟等机构协办，并获得中国国家电影局的大力支持。

中国驻法国使馆公使陈力、国家电影局副局长陆亮、巴黎中国电影节主席及创始人高醇芳、巴黎中国文化中心主任王萌、巴黎中国电影节推广大使菲利普·穆伊尔、巴黎中国电影节推广大使林鹏，导演胡玫、刘苗苗、王超，制片人李俐、刘新元，演员汪飏，及《唐宫夜宴》制作团队代表等近500位中法电影人及各界嘉宾出席开幕式。

陆亮致辞表示，电影在促进中法人文交流方面具有独特而重要的作用。他希望双方电影人继续加深合作，为推动电影艺术与技术融合发展、促进全球电影行业繁荣稳定、深化两国人文互通贡献新力量。

巴黎中国电影节主席及创始人高醇芳在开幕仪式上致辞。主办方供图

高醇芳回顾了电影节二十余年的发展历程，强调与巴黎中国文化中心的深度合作为本届活动注入了崭新活力。电影节推广大使菲利普·穆伊尔表示，每届电影节展映的中国影片类型丰富、制作精良，既彰显了中国叙事的多元面貌，也为中法合作提供了广阔舞台。

王萌致辞表示，今年适逢电影诞生130周年与中国电影诞生120周年，电影节以“文学改编”为主题，精选多部文学改编影片与喜剧佳作，并策划中国民乐配乐默片音乐会、数字虚拟现实电影展映、无锡城市专场及中法影视论坛等特色活动，全方位呈现中国电影文化的发展脉动。

多位参展影片主创代表与现场观众热情互动。中法嘉宾体验了中国首部虚拟现实电影《唐宫夜宴》，沉浸式感受大唐盛世之美。制片人王男介绍，《唐宫夜宴》以传统文化为内核，以科技为依托、以空间叙事为表达方式，为海外观众打开感知中国文化的全新窗口，让更多海外观众深入了解并走进中国历史，推动中法文化交流互鉴。一位法国观众体验后表示，“我仿佛走进了盛唐宫廷，身临其境地看到了璀璨辉煌的宴席和舞蹈。”

巴黎中国电影节为中法电影同仁搭建起交流互鉴的舞台。汪飏表示，能在本届电影节展映自己主演的《柳浪闻莺》倍感荣幸，希望更多的法国及欧洲观众能够通过中国电影走近中国文化，也期待更多中国的演员在欧洲乃至全球舞台绽放光彩。

法国电影从业者伊埃斯说，她几乎每届巴黎中国电影节都会参加。她对中国导演的创作风格和影像语言充满兴趣，今年电影节的片单让她格外期待，希望通过本次影展深入了解中国文学改编电影的魅力。

第十六届巴黎中国电影节将自即日起持续至6月14日，其间将举行电影展映活动并举办多场论坛，聚焦“中法电影改编”“青年导演及短片发展”“人工智能与电影”等前沿议题展开深入交流。

《红楼梦之金玉良缘》作为本届电影节开幕影片在巴尔扎克电影院上映。主办方供图

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