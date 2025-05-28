人民网巴黎5月27日电（记者于超凡）当地时间5月27日，位于法国巴黎的联合国教科文组织总部内茶香氤氲。在中国对外文化交流协会主办，得到联合国教科文组织、中国常驻联合国教科文组织代表团支持的“中国味道”活动现场，径山茶宴文化展示和径山茶文化推广活动吸引众多目光，向全球展现东方茶道之源的活态传承与创新表达。

展示活动现场，茶艺师以茶粉为墨、清水为笔，在绵密的汤花上逐渐勾勒出“埃菲尔铁塔”图案。通过纪录片放映、非遗实物展示及双语图文介绍，系统呈现了径山茶宴的历史脉络与文化内涵。联合国教科文组织世界遗产中心主任阿索莫赞叹，“这杯茶里，流淌着东方文明的智慧密码。”

法国前总理拉法兰来到径山茶文化展示台前，听取径山茶宴历史介绍，欣赏径山点茶表演，品尝径山抹茶，并饶有兴致地参与“径山茶宴”击鼓。活动现场特别设置的互动区，观众手持茶筅体验“七汤点茶法”，茶粉与沸水碰撞出的雪白沫饽，引得现场嘉宾连呼“像在搅动天上的云”。

展台显眼处，径山智能抹茶机仅用2分钟就打出一杯清甜细腻的抹茶，法国客人一边品尝，一边伸出大拇指点赞，称赞这款科技感十足的抹茶机“太棒了”。多款径山茶产品在本次活动中亮相，受到法国朋友的热捧。

中国常驻联合国教科文组织大使衔代表杨新育表示，此次活动以茶文化为载体，展现了中华优秀传统文化守正创新的实践成果，为推动文明对话提供了具体范例。径山茶宴不仅是中国的文化瑰宝，更是全人类共享的精神财富。

浙江省杭州市余杭区径山茶发展领导小组办公室主任吴建中说，“我们以非遗版径山茶宴为‘文化锚点’，延伸呈现径山茶历史、茶产业、茶科技、茶生活等多元维度的文字、图片、实物，打造‘可体验、可传播、可消费’的综合性展演。”通过联合国教科文组织“窗口”，让世界进一步了解这杯有历史、有文化、有品位的中国茶。

径山茶自唐代诞生至今已传承1280余年，径山茶文化肇始于盛唐、鼎盛于两宋，是中华禅茶文化的重要发源地。公元742年，唐代高僧法钦禅师云游至余杭径山，手植茶树数株“以供佛、待客”，开径山种茶先河。2022年，“径山茶宴”作为“中国传统制茶技艺及其相关习俗”核心项目入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

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