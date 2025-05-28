打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“天下抹茶出径山”——径山茶在联合国教科文组织总部展现“中国味道”

2025年05月28日09:11 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网巴黎5月27日电（记者于超凡）当地时间5月27日，位于法国巴黎的联合国教科文组织总部内茶香氤氲。在中国对外文化交流协会主办，得到联合国教科文组织、中国常驻联合国教科文组织代表团支持的“中国味道”活动现场，径山茶宴文化展示和径山茶文化推广活动吸引众多目光，向全球展现东方茶道之源的活态传承与创新表达。

展示活动现场，茶艺师以茶粉为墨、清水为笔，在绵密的汤花上逐渐勾勒出“埃菲尔铁塔”图案。通过纪录片放映、非遗实物展示及双语图文介绍，系统呈现了径山茶宴的历史脉络与文化内涵。联合国教科文组织世界遗产中心主任阿索莫赞叹，“这杯茶里，流淌着东方文明的智慧密码。”

法国前总理拉法兰来到径山茶文化展示台前，听取径山茶宴历史介绍，欣赏径山点茶表演，品尝径山抹茶，并饶有兴致地参与“径山茶宴”击鼓。活动现场特别设置的互动区，观众手持茶筅体验“七汤点茶法”，茶粉与沸水碰撞出的雪白沫饽，引得现场嘉宾连呼“像在搅动天上的云”。

展台显眼处，径山智能抹茶机仅用2分钟就打出一杯清甜细腻的抹茶，法国客人一边品尝，一边伸出大拇指点赞，称赞这款科技感十足的抹茶机“太棒了”。多款径山茶产品在本次活动中亮相，受到法国朋友的热捧。

中国常驻联合国教科文组织大使衔代表杨新育表示，此次活动以茶文化为载体，展现了中华优秀传统文化守正创新的实践成果，为推动文明对话提供了具体范例。径山茶宴不仅是中国的文化瑰宝，更是全人类共享的精神财富。

浙江省杭州市余杭区径山茶发展领导小组办公室主任吴建中说，“我们以非遗版径山茶宴为‘文化锚点’，延伸呈现径山茶历史、茶产业、茶科技、茶生活等多元维度的文字、图片、实物，打造‘可体验、可传播、可消费’的综合性展演。”通过联合国教科文组织“窗口”，让世界进一步了解这杯有历史、有文化、有品位的中国茶。

径山茶自唐代诞生至今已传承1280余年，径山茶文化肇始于盛唐、鼎盛于两宋，是中华禅茶文化的重要发源地。公元742年，唐代高僧法钦禅师云游至余杭径山，手植茶树数株“以供佛、待客”，开径山种茶先河。2022年，“径山茶宴”作为“中国传统制茶技艺及其相关习俗”核心项目入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

(责编：刘叶婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部