新华社重庆5月27日电 专访：“中国是可靠的朋友”——访马来西亚种植及原产业部副部长陈泓缣

新华社记者李晓婷 雷明宇

马来西亚种植及原产业部副部长陈泓缣日前在重庆接受新华社记者专访时说，在当前多边主义面临挑战的国际环境下，中国是可靠的朋友，是马来西亚最重要的经济与战略伙伴之一。中国坚持开放合作、互利共赢，为东盟国家提供了稳定的发展路径与广阔的合作平台。

第七届中国西部国际投资贸易洽谈会（西洽会）22日至25日在重庆举行。中国是马来西亚棕榈油产品的第二大出口市场，马来西亚油脂产品已连续多年亮相西洽会。

“马中关系可以说是‘唇齿相依’，合作愈久愈密。”陈泓缣说，自1974年建交以来，马中关系持续深化，中国已连续16年成为马来西亚最大贸易伙伴。2024年双边贸易额达2120亿美元，比两国建交时增长近千倍，其中棕榈油及相关产品占马来西亚对华出口额的一半以上。

近年来，中马两国在多个领域展开深入合作，陈泓缣特别关注双方在现代农业领域的合作前景。“中国农业在智能化种植、精准管理、供应链整合方面的做法，为马来西亚油棕等农作物产业提供了宝贵参考。”陈泓缣说，马来西亚希望在技术引进、市场拓展和品牌建设方面加强与中国的合作，推动农业产业链更高效、绿色发展。

“通过西洽会，我感受到中国西部地区的产业活力与对外合作热情正快速上升。”此次访华，陈泓缣访问了重庆、成都等城市，收获颇丰。“每一次来都能见证中国不断进步的发展轨迹。”

陈泓缣说，近年来，陆海新通道的发展为中马之间的物流与贸易搭建了一条更加高效、便捷的通道。借助陆海新通道，马来西亚棕榈油可以更快进入中国内陆腹地，进一步激发了中马双方在供应链和加工业领域的合作潜力。

谈及中国经济前景，陈泓缣充满信心。“中国经济展现出持续韧性与创新活力，尤其在数字经济、绿色转型和现代农业领域的发展令人瞩目。”

展望未来，陈泓缣说，马来西亚在担任2025年东盟轮值主席国期间，将以“可持续与包容性增长”为主线，推动东盟与中国在绿色农业、棕榈油认证、碳标签等方面的合作。

“中国推动构建人类命运共同体，马来西亚也愿以棕榈油合作为桥梁，共同推动区域绿色经济，实现可持续发展目标。”陈泓缣说。

(责编：崔译戈、张悦)