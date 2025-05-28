人民网约翰内斯堡5月27日电 （记者郑翔）5月27日，由中国人民银行主办、中国银行等机构承办的中南债券市场互联互通及合作研讨会在南非约翰内斯堡成功举行。中国人民银行、外汇交易中心、上海清算所、南非储备银行、南非金融行为监管局等政府和市场机构代表作主旨发言，来自10余家非洲主权机构及国际多边组织、80多家金融机构的超200名嘉宾参会。

活动现场，来自中南两国金融界的专业人士聚焦“中南债券市场的投融资合作机遇”深入交流互动，围绕推动两国债券市场互联互通建言献策，为未来中非债券市场机制化合作奠定了坚实基础。

中国驻南非大使馆公使郑冰开在会上发言。中国银行约翰内斯堡分行供图

中国驻南非大使馆公使郑冰开在致辞中指出，中南经贸合作成果丰硕、前景广阔，金融领域交流日益紧密，希望各方持续加强务实合作，推动中非合作高质量发展。2025年是中国银行约翰内斯堡分行成立25周年暨担任南非人民币清算行10周年，中国银行约翰内斯堡分行行长张朝阳在致辞中表示，中国银行约翰内斯堡分行将继续立足南非、辐射非洲，为中南、中非经贸合作贡献更大力量。

中国人民银行金融市场司副司长江会芬在发言中介绍了中国债券市场的开放政策、发展成果及广阔的投资潜力。她表示，中非金融合作是深化中非互联互通的重要纽带，是落实2024年中非合作论坛北京峰会“十大伙伴行动”的重要举措。中国将为非洲投资者提供多元化的资产配置选择，为中非金融合作带来更多机遇。

中国银行约翰内斯堡分行行长张朝阳在会上发言。中国银行约翰内斯堡分行供图

中南债券市场互联互通及合作研讨会现场。中国银行约翰内斯堡分行供图

本次活动是中国和南非金融业首次在非洲市场举办债券合作推介活动，是中国银行2025年全球人民币国际化系列路演第二站，旨在分享两国宏观经济展望、债券市场开放和投资合作机遇，探讨在非洲通过柜台渠道投资中国债券市场等离岸人民币金融服务创新。

中南债券市场互联互通及合作研讨会现场。人民网 记者郑翔摄

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