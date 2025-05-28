新华社拉姆安拉5月27日电 新闻分析：停火协议谜团折射加沙局之困

新华社记者黄泽民 汪强 王卓伦

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）官员26日以匿名方式告诉媒体记者，哈马斯已同意美国中东问题特使威特科夫提出的加沙地带停火方案。方案内容包括哈马斯释放10名还活着的以方被扣押人员，以换取60天临时停火，为各方讨论加沙地带永久停火的前景提供条件。

然而，同一天，美国、以色列、中东地区的多家媒体则传出不同消息——威特科夫否认了哈马斯同意停火协议的说法。美国阿克西奥斯新闻网站报道，威特科夫对哈马斯未能接受停火协议“感到失望”。另外，各家媒体在释放扣押人员的人数、换取临时停火的时长等停火协议基本事实问题上的报道都各不相同。

围绕一个美方抛出的“停火协议”，多路消息相悖，各方说法矛盾，基本事实不清，或许正能折射出加沙问题至今无法摆脱困局的实质。

中东问题专家哈桑·姆奈姆内在接受卡塔尔半岛电视台采访时说，哈马斯希望达成停火协议，但以色列方面并无此意。“显然，以色列政府内部有强硬派势力，甚至拒绝想象永久停火……哈马斯和以色列的立场根本无法调和。”

卡塔尔哈马德·本·哈利法大学副教授史蒂文·赖特在接受新华社记者采访时说，哈马斯要求结束敌对行动，主张以色列全面撤军并提供人道援助；而以色列则将停火的前提设定为被扣押人员获释和哈马斯军事能力被彻底解除。

至于美国，只要它继续以自身利益为出发点“拉偏架”，继续无视巴勒斯坦民众持续的苦难，就难以成为有效的斡旋者，就无法从根本上解决问题。

巴勒斯坦政治分析人士伊斯马特·曼苏尔说，美方没有向以色列施加足够压力，反而重点向哈马斯进一步施压，迫使其向以色列妥协。美方所谓的“结束加沙战事”只停留在口号层面，包括特朗普政府在内的任何一届美国政府都没有结束加沙冲突的真正政治意愿。

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