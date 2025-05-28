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第16届巴黎中国电影节开幕

2025年05月28日09:03 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎5月27日电（记者吴傲雪）第16届巴黎中国电影节26日晚在法国巴黎凯旋门附近的巴尔扎克电影院开幕。本届电影节将展映19部中国电影，呈现中国影像的独特叙事魅力。

　　中方嘉宾在开幕式上表示，今年是世界电影诞生130周年，也是中国电影诞生120周年。电影在推动中法人文交流中扮演着独特而重要的角色。希望两国电影人继续深化交流合作，为电影艺术与技术融合发展探寻新机遇，为全球电影行业繁荣稳定注入新动能，为深化两国人文交流、增进民心相通做出新的贡献。

　　巴黎中国电影节荣誉主席菲利普·穆伊尔对记者说，每一届巴黎中国电影节都带来从经典到现代的各类影片，提供了更加宏观的视角来了解中国电影叙事。他表示，中法在电影领域还有非常广阔的合作空间，两国电影人应加强合作交流。

　　据介绍，本届电影节展映的影片包括《红楼梦之金玉良缘》《孔秀》《非诚勿扰》《西洋镜》，优秀动画电影《金猴降妖》《哪吒闹海》，以及虚拟现实电影《唐宫夜宴》。

　　本届巴黎中国电影节由巴黎中国文化中心与法中文化协会联合主办，于5月26日到6月14日举行。电影节期间还将举办多场主题论坛，汇聚中法导演、编剧、制片人等，就“中法电影改编”“电影与人工智能”等话题展开对话。

(责编：徐祥丽、张悦)

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