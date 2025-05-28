人民网罗马5月27日电 （记者郑彬）日前，欧洲汽车制造商协会发布的最新一期行业报告显示，在经历第一季度持续下滑后，4月份欧盟地区乘用车销量同比再次实现增长，行业复苏出现积极信号，而新能源车销量大增成为拉动行业发展的重要因素。

数据显示，4月份欧盟地区新车销量同比增长了1.3%，2025年以来首次实现月度销量同比正增长。受一季度汽车销量整体下滑的影响，今年1-4月份欧盟地区新车销量同比下降了1.2%。其中电动车1-4月份总销量达55.82万辆，同比增幅达26%，新车销量市场占比为15.3%。德国、比利时、荷兰等欧盟地区主要汽车市场电动车销量均出现大幅增长。此外，英国和挪威等其他欧洲国家电动车销量也增长明显，其中英国前四个月累计销量达14.47万辆，增幅超过35%，挪威仅4月份销量就突破1万辆，同比增幅为8.9%。

除电动车外，欧盟市场混合动力车销量也大幅增长。今年1-4月份混合动力车总销量达到128.54万辆，新车市场占有率达35.3%，其中插电混合动力车约为28.78万辆，同比增长7.8%。欧盟主要国家中德国、意大利、西班牙市场销量增速均超过40%，新车销量市场占有率达35.3%，成为欧盟市场最受欢迎的车型之一。

与此同时，汽油等传统能源车新车销量及市场份额出现明显下滑。今年1-4月份，汽油车总销量仅为104.11万辆，同比下降20.6%，新车市场份额跌至28.6%，下降近8个百分点。柴油车销量同比下降了26.4%，新车市场占有率仅为9.6%。

行业专家表示，受欧盟日益严格的碳排放规定影响，大众、雷诺、斯特兰蒂斯等欧洲主要汽车生产厂商纷纷加大对新能源汽车的投入力度，积极推出价格更加亲民的新车型。新能源汽车正在成为欧洲乘用车市场新的增长亮点。随着未来新能源汽车销量的进一步提升，将对整个汽车市场结构带来深远影响。

值得注意的是，今年以来，中国新能源汽车在欧洲的销量持续上升，成为推动欧洲地区新能源汽车快速增长的重要因素。根据骏特商业咨询公司（JATO）数据显示，4月中国电动车在欧洲市场销量达15300辆，同比增长了59%，插电混合动力车销量为9649辆，同比增长546%。其中，比亚迪电动车和插电混合动力车在欧洲地区销量同比分别增长了28%和31%，销量首次超过特斯拉。此外，中国上汽、奇瑞、小鹏等品牌旗下的新能源车在欧洲均取得了不俗的业绩。

汽车行业占欧盟经济总量的7%，直接和间接创造就业岗位达1300万个，是欧洲经济最重要的部门之一。今年3月，欧盟推出了汽车行业行动计划，旨在通过加速创新、推动行业转型以更好应对全球竞争和技术变革，实现欧洲汽车的可持续发展。

对此，欧洲新能源领域专家、世界绿色设计组织（WGDO）高级顾问Arvea Marieni指出，当前汽车行业正在经历前所未有的变革。欧洲企业应充分意识到，当前产业体系的重组是结构性的，智能化、低碳化和共享化是汽车行业未来发展的大趋势，欧洲企业必须做出迅速且坚定的改变，加强对成本的控制和关键技术的掌握，以更好地满足市场和消费者的需求，在日益激烈的市场竞争中保持优势。

在谈到中欧在相关领域的合作前景时Marieni表示，中国新能源汽车产业的成功源于中国政府在推动绿色转型方面的决心以及长期的政策规划和实施。欧方应借鉴中国在新能源汽车产业链方面的发展经验，推动双方在相关领域的合作，采取更加积极的政策，促进行业成功转型。

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