“一条旧城老巷变为网红巷子”“新疆有许多绿色能源项目，让人印象深刻”“来了以后更能感受到新疆的发展与繁荣”……

5月23日，以“共建美好家园 共创繁荣未来”为主题的2025上合组织国家媒体合作论坛在新疆乌鲁木齐举行。论坛后，参会中外媒体代表在新疆调研采访，与各族群众面对面交流，近距离感知中国式现代化的新疆故事。

这里的一切都让人兴奋

走在库车市龟兹小巷的街道上，老城浓郁的多民族气息和多元文化风情，让媒体团外宾放慢脚步。

缅甸威迪亚媒体公司主持人温瓦涵不时拿起手机拍照留念。“这是我第一次来新疆，我看到各民族相互交融、和谐共处。”她说。

小巷内，身着靓丽民族服饰的当地群众载歌载舞，热情的氛围吸引外国嘉宾驻足欣赏，不少外宾还被拉进即兴而成的舞蹈圈，大家跟着欢快的节奏一同唱起来、跳起来，现场欢声笑语不断。

5月24日，媒体团外宾参观新疆库车市龟兹小巷。新华社记者成欣 摄

巴基斯坦国际新闻通讯社中国新闻办公室编辑穆罕默德·扎米尔·阿萨迪兴奋地说：“这样的文化体验让人着迷。能看出中国政府为保护、传承和发展各民族传统音乐、舞蹈和美食等传统文化做了很多努力。”

喀赞其、六星街……在伊宁市，一条条特色街道，从传统特色美食到琳琅满目的手工艺品，让外宾们流连忘返。

伊宁具有地域特色的老建筑和居民庭院，深深吸引了阿富汗托罗新闻网时事部主任伊姆兰·丹尼什。“这里的一切都让人兴奋。这里各族群众安居乐业，生活幸福。盼望再到新疆来。”丹尼什说。

5月24日，媒体团外宾在新疆伊宁市六星街内参观。新华社记者顾煜 摄

真切感受到新疆经济高质量发展的活力

步入中国石化新疆库车绿氢示范项目现场，白色的球形储氢罐整齐地立在厂区之中。中控室里，工作人员一按下按钮，大片光伏组阵的运营情况就展示在大屏幕中。整个项目的产氢量、储氢量等数据通过电脑系统实时呈现。

新疆库车绿氢示范项目是中国首个万吨级光伏制氢项目，利用新疆地区丰富的太阳能资源发电制氢。马尔代夫公共服务媒体国际事务经理默罕默德·吉纳·阿里认真听完介绍后说：“这一项目工程规模之大、应用技术之新令人印象深刻。中国是绿色能源领域的领先者，肩负起了大国对生态环境的责任。”

5月24日，媒体团外宾参观中国石化新疆库车绿氢示范项目。新华社记者成欣 摄

“我观察到，中国在基础设施和清洁能源方面都经历了变革性发展。”柬埔寨《和平岛报》高级多媒体记者翁·切占那拉说，“在以前固有的认知里，我以为高科技企业都集中在欧美，但通过实地走访中国新疆，我目睹了中国科技创新领域取得的一系列成就。”

随着中国不断扩大高水平对外开放，新疆已成为对外开放的前沿。在乌鲁木齐国际陆港区、霍尔果斯口岸等地，外宾们真切感受到新疆经济高质量发展的活力。

乌兹别克斯坦国家通讯社社长助理舍尔佐德·伊萨耶夫表示，新疆近年来在经济发展方面不断取得新成绩，特别是在外贸方面的发展令人印象深刻。“乌兹别克斯坦的很多商品都是从新疆进口过来的，中国的电子产品在我国非常受欢迎。”

5月26日，媒体团外宾在新疆乌鲁木齐国际陆港区了解中欧班列发运情况。新华社记者顾煜 摄

“我去过中国很多地方，到新疆还是第一次。这次参访让我大开眼界。”伊朗细微新闻网总编辑阿巴斯·阿斯拉尼说，“每次来中国，我都能看到中国的进步，感受到中国高质量发展不断取得新进展。中欧班列让伊朗和中国的联系更加紧密，合作前景更加广阔。”

将难忘经历分享给更多人

阿联酋迪拜电视台主持人苏丹·阿尔巴卢什是一位社交网络红人，拥有2万多名粉丝。参访途中，他记录自己在新疆的所见所闻，并制作成视频发布到社交媒体上。在参观完新疆高新植物工厂后，他向记者展示在新疆拍摄的Vlog获得的点赞和评论。“我要将难忘经历分享给更多人，让大家认识一个真实、开放、美好的新疆。”他说。

土耳其《自由报》国际新闻主编内杰德·布拉克·奥兹尤尔特由衷感慨，新疆之行让他深深感到，中国是一个让人真正感受到和平、安全的国家。“大家一定要来中国一次，用自己的眼睛探索。要是不亲眼来看看新疆人的真实生活，你可能会被蒙在鼓里。”

“媒体是一扇窗，更是一座桥。这扇窗是用来澄清还是继续扭曲，这座桥是用来连接还是分割，取决于我们自己的选择。”伊朗《德黑兰时报》总编辑穆罕默德·萨菲深有感触地说。

“作为上合组织国家的媒体从业者，我们肩负着责任。在信息传播速度空前的世界里，我们不仅仅是见证者，更是故事的讲述者、诠释者。”俄罗斯塔斯社高级记者安娜·福米娜说。

“此行让我印象最深刻的，是他们发自内心的笑容。这些笑容传递的信息是——当地群众过着美好的生活。”巴基斯坦国际新闻通讯社中国新闻办公室编辑穆罕默德·扎米尔·阿萨迪说。

策划：陈芳

记者：成欣、顾煜、杨林

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