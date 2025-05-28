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约旦常驻联合国代表被补选为国际法院法官

2025年05月28日08:55 | 来源：新华网
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5月27日，在位于纽约的联合国总部，联合国安理会投票补选国际法院法官。新华社发（联合国供图/洛伊·费利佩摄）

5月27日，在位于纽约的联合国总部，联合国安理会投票补选国际法院法官。新华社发（联合国供图/洛伊·费利佩摄）

新华社联合国5月27日电（记者尚绪谦）联合国大会和安理会27日补选约旦常驻联合国代表马哈茂德·哈穆德为国际法院法官，以填补黎巴嫩籍法官纳瓦夫·萨拉姆辞职出现的空缺。

萨拉姆今年1月被任命为黎巴嫩总理后辞去国际法院法官职务，其任期原定于2027年2月5日结束。哈穆德将完成萨拉姆在国际法院的未满任期。

哈穆德2021年9月起担任约旦常驻联合国代表，此前他曾任约旦驻新加坡大使。哈穆德2007年至2022年任联合国国际法委员会委员，2021年担任该委员会主席。

5月27日，在位于纽约的联合国总部，联合国大会投票补选国际法院法官。新华社发（联合国供图/曼努埃尔·埃利亚斯摄）

5月27日，在位于纽约的联合国总部，联合国大会投票补选国际法院法官。新华社发（联合国供图/曼努埃尔·埃利亚斯摄）

国际法院是联合国主要司法机关，设在荷兰海牙，1946年正式开始运作，负责审理各国就国家间争端向法院提交的诉讼案件，并可就联大、安理会等联合国机构提交的法律问题提供咨询意见。

国际法院由15名不同国籍的法官组成，每三年改选5名法官。法官任期9年，可连选连任，法官候选人必须在联合国大会和安理会同时获得绝对多数票支持方可当选。

(责编：徐祥丽、张悦)

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