人民网华沙5月27日电（记者禹丽敏）日前，西安易俗社携原创秦腔历史剧《昭君行》亮相匈牙利“第十二届毛达奇·伊姆雷国际戏剧大会”，为当地观众带来了一场极具东方韵味的艺术盛宴。5月21日晚，《昭君行》在匈牙利国家大剧院举行首演，中国驻匈牙利大使馆参赞孙杰、布达佩斯中国文化中心主任金浩出席。

首演现场。中国驻匈牙利大使馆供图

中国戏剧梅花奖获得者惠敏莉身着华美戏服，与一众易俗社优秀演员，用时而铿锵有力、时而婉转悠扬的唱腔、细腻的表演，饱满立体的诠释出中国传奇女性王昭君的大爱情怀。

整场演出融合了歌剧、舞剧、音乐剧等多元的表现形式，在舞台上勾勒出一幅大气磅礴又细腻动人的历史画卷。观众们被舞台上跌宕起伏的剧情、激昂豪迈的唱腔和独具东方特色的表演深深打动，跨越语言和文化差异，深刻感受到这位中国传奇女性的善良、坚韧与担当。演出结束后，现场爆发出雷鸣般的掌声，热情的观众与演员们拥抱、合影留念，记录下这一难忘的时刻。

首演现场。中国驻匈牙利大使馆供图

演出结束后，西安易俗社与匈牙利戏剧专家、观众展开深入对话，分享了《昭君行》的创作背景与艺术理念，让匈牙利观众对秦腔文化有了更全面、深入的理解。

毛达奇·伊姆雷国际戏剧大会为习近平主席2024年访匈期间双边签署的《中华人民共和国文化和旅游部和匈文化与创新部2025—2029年文化合作计划》文件框架下的匈方国际艺术节。大会自2014年举办首届，此后每年四月至五月定期举办。本次大会为第十二届，于2025年4月25日至5月25日期间举行，邀请包括中国在内的13个国家进行剧目的展演及交流。

5月24日、25日，《昭君行》还继续在布达厄尔什市——“拉蒂诺维茨”剧院上演。此次秦腔《昭君行》亮相伊姆雷·马达奇国际戏剧节，是中国传统文化“走出去”的生动实践，通过这部历史剧的精彩演绎，传递了中国“和合”的家国情怀与智慧，不仅让中华传统戏曲文化得以在异国他乡绽放光彩，更搭建起了中匈文化沟通的桥梁，促进了两国文化的交流互鉴。

首演现场。中国驻匈牙利大使馆供图

(责编：刘叶婷、杨牧)