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伊朗总统访问阿曼 两国签署多项合作文件

2025年05月28日08:49 | 来源：新华网
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新华社多哈5月27日电（记者汪强）马斯喀特消息：据阿曼通讯社27日报道，阿曼苏丹海赛姆当天同到访的伊朗总统佩泽希齐扬举行会谈，并共同出席两国多项合作文件的签署仪式。

5月27日，阿曼苏丹海赛姆（后右）与伊朗总统佩泽希齐扬（后左）在阿曼马斯喀特出席合作文件签署仪式。新华社发（阿曼通讯社供图）

5月27日，阿曼苏丹海赛姆（后右）与伊朗总统佩泽希齐扬（后左）在阿曼马斯喀特出席合作文件签署仪式。新华社发（阿曼通讯社供图）

报道说，海赛姆和佩泽希齐扬在会谈中回顾了两国之间源远流长的历史关系，就地区最新局势交换了意见，并探讨如何加强两国伙伴关系。

报道说，双方共签署5项合作协议、10份谅解备忘录和3项执行计划，涵盖司法、投资、贸易、通信和旅游等多个领域。

5月27日，阿曼苏丹海赛姆（右）在马斯喀特同伊朗总统佩泽希齐扬举行会谈。新华社发（阿曼通讯社供图）

5月27日，阿曼苏丹海赛姆（右）在马斯喀特同伊朗总统佩泽希齐扬举行会谈。新华社发（阿曼通讯社供图）

据阿曼外交部消息，佩泽希齐扬当天抵达阿曼首都马斯喀特，开启为期两天的访问。

在阿曼斡旋下，伊朗和美国4月12日在马斯喀特举行了首轮间接会谈，这是自2018年5月美国单方面退出伊核协议后双方首次正式谈判。此后，伊美双方分别于4月19日、4月26日、5月11日和5月23日举行了四轮间接会谈。

(责编：徐祥丽、张悦)

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