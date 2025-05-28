新华社约翰内斯堡5月27日电 南非总统拉马福萨日前表示，美国总统特朗普同意美方参加今年11月在南非举行的二十国集团（G20）领导人峰会。

拉马福萨本月19日至22日对美国进行工作访问，并于21日在白宫与特朗普举行会谈。他在26日的每周例行简报中说，特朗普同意美方继续在G20中发挥重要作用，包括美国参加今年晚些时候在南非约翰内斯堡举行的G20领导人峰会，届时南非将把G20轮值主席国身份移交给美国。

南非去年12月1日接任G20轮值主席国，是首个担任G20轮值主席国的非洲国家。今年5月20日，美国国务卿鲁比奥在国会参议院一场听证会上说，美国选择不参加今年由南非主办的G20会议，无论是外长级别还是总统级别，因为南非一贯与美国政策不一致。鲁比奥和美国财长贝森特未出席今年2月在南非举行的G20外长会以及G20财长和央行行长会议。

今年以来，南非与美国关系一直紧张。特朗普2月炮轰南非颁布的新版《征用法案》，指责南非政府“没收土地”构成对南非白人的“种族歧视”，并发布行政令宣布切断对南非援助。南非国际关系与合作部同月发表声明说，美国涉南非行政令的基本前提“存在事实性错误”，且忽视了南非殖民主义和种族隔离的沉痛历史。3月，南非驻美大使拉苏尔因在一次研讨会上称特朗普正在引领全球白人至上主义运动而遭美方驱逐。5月21日，特朗普在白宫会见拉马福萨时突然展示一些视频和剪报，指责南非正出现“针对白人的种族屠杀”。拉马福萨对此当场否认，并指出特朗普所谓南非白人正逃离暴力和“种族主义”法律的说法站不住脚。

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