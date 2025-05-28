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美媒：特朗普政府暂停新的学生签证面谈

2025年05月28日08:46 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿5月27日电（记者熊茂伶 徐静）据美国多家媒体27日报道，特朗普政府已暂停新的学生签证面谈，同时考虑扩大对国际学生社交媒体审查范围。

　　报道援引一份日期为27日、由国务卿鲁比奥签署的电报说，特朗普政府正在考虑要求所有申请到美国留学的国际学生接受社交媒体审查，为准备实施这一审查要求，政府已指示全球各地美国使领馆暂停为学生和交流访问学者签证申请者安排新的面谈。此前已经预约好的签证面谈仍然可以进行。

　　报道认为，如果美国政府实施这一审查计划，可能会严重减缓学生签证的处理速度，也可能对许多依赖国际学生来增加财政收入的美国大学造成不利影响。

　　此前，特朗普政府已经实施了一些对国际学生社交媒体审查要求。据《纽约时报》此前报道，鲁比奥在3月25日的一份电报中指示对某些学生和交流访问学者签证申请人进行强制性社交媒体审查，主要目的之一是拒绝那些对巴勒斯坦人抱有同情态度、批评美国和以色列的学生的签证申请。

　　特朗普再次入主白宫后，已经对美国多所高校“开火”，要求根除“校园内的反犹主义”、废除高校向少数族裔倾斜的多元化举措等。美国舆论普遍认为，特朗普政府重点针对哈佛大学等高校，因为共和党认为这些大学是左翼自由派或者民主党的大本营。

(责编：徐祥丽、张悦)

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