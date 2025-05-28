“盐羊古道”新启示（记者札记）
2025年05月28日06:15 | 来源：人民网－人民日报
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边疆，在许多人的想象中，或许是封闭、荒凉的代名词。但踏上西藏自治区阿里地区普兰县这片土地，所有的刻板印象都在喜马拉雅的晨光中悄然消融。远处是巍峨的雪山，脚下是清澈的河流，跨越国界的人文交流，让这片边陲之地成为文明对话的生动现场。
普兰的故事，是一部用酥油与青稞写就的开放史诗。从昔日的“盐羊古道”上的悠悠驼铃，到如今普兰口岸年进出口贸易额超2000万元，从驮队商帮到集装箱卡车，从现金往来到电子支付——变的是形式，不变的是跨越地理阻隔的经贸往来和文明对话。千百年来，这里的边民以贸易为纽带，以文化为桥梁，书写着不同文明和谐共生的篇章。
普兰的故事告诉我们，边疆，恰恰是开放的前沿、交流的窗口。普兰给人们以启示：开放包容、互利共赢，才是人类文明发展的正道。边城的友好交流，也是国家间友好关系的缩影。普兰这座边陲县城的故事，正是中国亲诚惠容周边外交理念的生动注脚。
《 人民日报 》（ 2025年05月28日 17 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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