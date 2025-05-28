本报记者 张晓东 郭 玥 李亚楠

在位于乌鲁木齐的新疆高新植物工厂，工作人员在采摘番茄。

本报记者 蒋雨师摄

在位于新疆乌鲁木齐市的高端农机研发和生产基地，《俄罗斯报》网站副执行总编辑叶连娜·奥布耶德科娃和“今日俄罗斯”国际通讯社国际合作部推广项目处处长克里斯季娜·利亚赫，互相帮对方与采棉机合影；在新疆农业博览园，俄罗斯红线电视台总编辑阿列克谢·祖博克表示，要把所见场景通过视频传递给俄罗斯民众……

近期，参加2025上合组织国家媒体合作论坛的媒体采访团走进新疆，感受新疆农业的向“新”发展。

智慧农业技术，提升生产效率

移动式多层立体轨道栽培系统上，奶油绿、芳妮、爱莱斯特等品种的叶菜青翠欲滴……在新疆农业博览园的智慧农业科技馆，采访团成员感受着农业新技术带来的变化。

品尝着基质栽培番茄，吉尔吉斯斯坦《自由之山报》前总编辑纳拉雷·阿桑巴耶夫表示，吉尔吉斯斯坦是传统农业国，在农业现代化、智能大棚建设方面与中国有广阔的合作空间。

智慧农业科技馆负责人闫冀介绍，AI算法每秒处理超10万条数据，联动湿帘风机、遮阳幕、补光灯等设备，有效控制环境波动，保证蔬菜生长，叶菜的生长周期从70天缩短至18—25天。

通过仿生螺旋栽培、集装箱农业、多层立体轨道栽培、往复式循环旋转架系统等现代农业前沿技术，智慧农业科技馆拥有立体栽培、平面循环栽培和牵引栽培三种生产方式，单位面积产出价值大大增加。在这里，所有设备连接着5G网络，通过中央控制系统进行调控，从播种到采收全部实现自动化，还能节省人工、水肥。

目前，智慧农业科技馆全年可以生产叶菜10万公斤，西红柿7万公斤。“我们已经实现90%以上的装备国产化、50余项专利落地。”闫冀说。

据了解，新疆农业博览园引入新品种、新技术、新装备2000余项，转化、示范技术成果百余项，申请自有专利30余项。

农机驰骋沃野，产品远销海外

生产车间内，自动导引搬运机器人沿着预设路线穿梭，自动识别二维码，将立体仓库中的生产物料运送至装配线。装配线上，一台台采棉机正在井然有序地组装中。设备状况、工厂日能耗、产品质量分析等数据在数字大屏上实时更新。

这里是新疆钵施然智能农机股份有限公司的生产基地。“生产车间每5.8小时下线一台六行打包采棉机，每个月产量约30台。”钵施然公司总经理办公室总监吴永丞介绍，“生产基地引进了激光切割机、大型数控机床等设备，不仅提高了生产效率，还进一步提升了产品质量。”

10余台各式农机，吸引了采访团成员们的目光。乌兹别克斯坦国家通讯社社长助理舍尔佐德·伊萨耶夫表示，中国机械不仅实用可靠，价格上也有一定优势。

“2024年，钵施然公司生产的采棉机市场占有率近50%。此外，公司不断开拓国际市场，生产的四行箱式采棉机和六行打包采棉机远销中亚及澳大利亚、埃及等国家和地区。”公司售后服务中心总监曾晓文介绍。

数据显示，截至2024年底，新疆农作物耕种收综合机械化水平达90%，位居全国前列。

新型种植模式，实现智慧管理

在田间穿着白衬衫、操纵着无人机……新技术、新农机，正在改变传统种植模式。

在农业无人机、农业物联网和智慧农业管理系统的加持下，巴音郭楞蒙古自治州尉犁县两名90后农民——艾海鹏和凌磊管理着几千亩棉田。刚开始，当地种了几十年棉花的农民听了他们的计划连连摇头，“3000亩棉花地需要二三十人来管理，仅凭两个没有种地经验的小伙子，怎么可能成功呢？”

两个年轻人采用“棉麦分播”技术，有效保证棉田出苗率，让采收面积大幅提升；全程使用无人机喷洒农药，农药用量更少、成本更低；使用遥感无人机完成棉田株高监测工作，精准记录棉花生长高度变化；采用智能水肥一体化灌溉技术，实现化肥减量……两个人不但能管，还管得好、产量高。

几百公里之外的昌吉回族自治州玛纳斯县，田间管理也在科技助力下发生着变化。

5月，正是忙活田间管理的时候，玛纳斯县的棉田里却几乎看不到人，智能打药机来回穿梭。玛纳斯县乐土驿镇上庄子村种植大户宋国林说：“村里有农机专业合作社，拖拉机全部配备了卫星导航无人驾驶系统以及新式精量播种机、智能打药机等新型设备，从种到收都是机器来干活。”

啥时候打药，也有人提醒。玛纳斯县广东地乡广丰村村民徐荣文告诉记者，棉田里有自动观测设备，技术人员会根据自动观测信息提示她。“农业高科技成了我们农民的‘田保姆’，种地更轻松、更有底气了。”徐荣文说。

《 人民日报 》（ 2025年05月28日 11 版）

(责编：袁勃、徐祥丽)