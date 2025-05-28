新疆伊宁喀赞其民俗旅游区——

本报记者 彭 飞

外国记者（右一）在伊宁市喀赞其民俗旅游区体验烤馕制作。

本报记者 张武军摄

5月的新疆伊犁哈萨克自治州，草木葱茏，暖风和煦。参加2025上合组织国家媒体合作论坛的外国记者们来到伊宁市喀赞其民俗旅游区，被这里的民俗文化深深吸引。

一处小院里，悠扬的琴声响起。维吾尔族老人居麦卡热·巴和提精神矍铄，一会儿演奏扬琴，一会儿跳起萨玛瓦尔舞，博得满堂喝彩。“我特别开心，希望大家能够常来！”作为一名非遗代表性传承人，居麦卡热·巴和提在当地政府部门的支持下，把自家院落布置成民族乐器的展厅、表演民族舞蹈的舞台，改造成“民俗家访点体验点”。

在喀赞其民俗旅游区，这样的体验点有88处。通过改造升级，老城区成了集民居保护、文化传承、特色体验于一体的大型人文景区，带动3000余人就业，既保护传承历史文化遗产，又带动群众增收致富。

记者们来到伊宁六星街特色街区，在亚历山大手风琴珍藏馆，几名演奏者手持不同样式的手风琴，正在演奏乐曲。演奏完毕，工作人员向大家介绍，他们中有汉族、塔塔尔族、哈萨克族、满族、维吾尔族、柯尔克孜族……几名演奏者起立致意，赢得阵阵掌声。

从富有民族特色的餐厅、民宿、工艺品店，到时尚新潮的文创店、酒吧、写真馆……如今的六星街，多民族群众共同生活，多元业态蓬勃发展，直接带动就业2000多人，间接带动就业7000多人，其中超过八成为少数民族群众。

悠久民俗文化，时尚特色街区，让伊宁旅游业日渐升温。据统计，今年1月1日至5月23日，伊宁市累计接待国内游客616.65万人次，同比增长近17%。

“这里的氛围很欢乐，民众很友好。我不仅喜欢来这里旅游，还想来这里生活、工作。”沙特阿拉伯《祖国报》评论部主任玛哈·阿苏拉米告诉记者，去年她曾去过北京、成都等地，这次到新疆又收获了新的体验与惊喜，“希望能到更多中国城市走一走，逛一逛。”这次深入体验之后，埃及《金字塔报》副总编辑萨米·埃尔卡姆哈维表示，在新疆，人们幸福生活的场景令他印象深刻。

《 人民日报 》（ 2025年05月28日 11 版）

(责编：袁勃、徐祥丽)