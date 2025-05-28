本报记者 李欣怡

“库车市文化古迹历史悠久，令人印象深刻”“这里的民众生活幸福，安居乐业”……5月25日，一场别开生面的座谈会在新疆阿克苏地区库车市“丝路友好使者”驿站举行。参加2025上合组织国家青年文化交流营的媒体和留学生代表踊跃分享在新疆的参访感想，并对加强上合组织国家人文交流建言献策。

“之前，我的朋友告诉我新疆很美。实地参观后，我发现这里不仅风景优美，经济发展也非常迅速。”埃及希克迈特文化产业集团塔赫里尔研究中心中国研究部主任雅拉·易卜拉欣说，这是她第四次来到中国、第一次来到新疆。易卜拉欣表示，新疆在发展中将现代与传统相结合，为游客带来独特体验。“回到埃及后，我一定要向朋友们讲述这里的真实情况，让他们都来看看。”

“我曾到过北京和云南昆明，这次来到新疆，收获了一份独特而美好的文化体验。”缅甸威迪亚媒体公司主持人温瓦涵说，尽管语言不通，她仍能感受到当地民众的热情好客和发自内心的幸福感。

“我真切看到了新疆民众的幸福生活，这与某些西方媒体的描述截然不同。”巴基斯坦国际新闻通讯社中国新闻主编穆罕默德·阿萨迪表示，历史悠久的库车古城、热闹的大巴扎都反映出新疆对保护历史文化、传承文脉的重视。

阿联酋迪拜电视台主持人苏丹·阿尔巴卢什说，发展的意义不仅局限于一地，将成功的发展经验推广后，可以带动更多地区加快发展。“上海合作组织框架下的合作可以帮助各方深化交流、弥合分歧，分享发展经验。在这一过程中，媒体从业者应当成为交流的使者，用发自内心的真诚报道展示实际情况。”

柬埔寨《和平岛报》高级多媒体记者翁·切占那拉表示，《和平岛报》愿同上合组织国家媒体积极合作，通过社交媒体、电视、网络等平台对上海合作组织发展情况进行全方位报道，开辟更加广阔的媒体合作空间。

库车市“丝路友好使者”驿站是中国国际文化交流中心、人民日报《环球人物》杂志社与当地合作设立的集“一带一路”国际文化交流、学术研讨、合作洽谈与成果展示等功能于一体的综合性文化空间。

《 人民日报 》（ 2025年05月28日 10 版）

(责编：袁勃、徐祥丽)